В Испании суточный рекорд по заражению коронавирусом

В Испании за последние сутки выявлено 23 580 случаев коронавируса SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем за время пандемии. Днем ранее было зафиксировано 19,5 тыс случаев заражения коронавирусом.

Ранее испанские парламентарии поддержали инициативу правительства о продлении карантина на всей территории страны до 9 мая 2021 года. Он предусматривает введение комендантского часа с 23:00 до 06:00, запрет на собрание более 10 человек. Местные власти могут ограничивать передвижение граждан на своей территории и увеличивать время действия комендантского часа.