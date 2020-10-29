В Италии очередной рекорд по заражению коронавирусом

В Италии за последние сутки зафиксировано рекордное количество случаев новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 – 26 831, а 217 человек умерло. Днем ранее в Италии коронавирус был обнаружен у 24 991 человека, а умерло 205 пациентов. Рост случаев заражения наблюдается на севере Италии – в Ломбардии и Пьемонте, которые сильнее всего пострадали от коронавируса весной этого года. Ранее правительство Италии ввело новые карантинные меры – в стране закрываются кинотеатры, театры и спортивные клубы. Рестораны и бары продолжают работать, но обязаны закрываться не позднее шести вечера.

Из-за введенных ограничений в Италии проходят акции протеста работников сферы обслуживания, которые опасаются гибели своего бизнеса.

В Италии с начала пандемии зафиксировали около 617 тыс случаев заражения коронавирусом, а умерло 38,1 тыс человек.