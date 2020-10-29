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В Минздраве не знают, будет ли третья волна коронавируса в России

Москва, 29.10.2020

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов заявил, что пока сложно сказать, будет ли третья волна коронавируса в России. По словам специалиста, человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. И как себя в дальнейшем поведёт инфекция, не понятно, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что второй подъём заболеваемости коронавирусом может завершиться в нашей стране уже максимум через четыре недели.

«Мы ожидаем, что второй подъём COVID-19 не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но скорее всего, он не будет дольше двух-четырёх недель. Наверное, даже три недели продлится, после чего может быть стабилизация», – резюмировал Чуланов.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 17 717 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, что стало новым антирекордом за всю эпидемию. Предыдущий максимум был установлен 26 октября, когда за сутки было зарегистрирован 17 347 случаев COVID-19. Темп прироста по данным на 29 октября составил 1,1%.

Число летальных исходов достигло за последние сутки 366 пациентов (также рекорд за всё время пандемии), из них 66 – в Москве. За весь период по России умерло от инфекции 27 301 человек.

На первом месте по количеству новых случаев коронавируса продолжает оставаться Москва, в столице за сутки зарегистрировано 4 906 инфицирования. В среду их было 3 670, во вторник - 4 312.  На втором месте Санкт-Петербург (+758), Подмосковье (+514), Нижегородская область (+386) и Архангельская область (+319).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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