В Москве не планируется вводить пропускной режим

Власти Москвы заявили 29 октября, что в столице не планируется введение пропускного режима, передает «Инртерфакс».

«Вводить пропускной режим в Москве в настоящее время не будут», - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В сообщении уточняется, что россияне, которые прибыли в Москву из других регионов не обязаны соблюдать режим самоизоляции.

28 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о продлении на неделю каникул для старшеклассников, помимо этого соблюдать домашний режим до конца ноября предписано пенсионерам, не возобновят свою работу и школы дополнительного образования, находящиеся в ведении правительства Москвы. Также чиновник сообщил, что последние две недели вселяют осторожный оптимизм относительно возможности бороться с коронавирусом в Москве, не прибегая к тотальному закрытию.