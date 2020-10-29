Во Франции продолжились нападения исламистов

После исламского теракта, совершенного в Ницце, где 21-летний выходец из Туниса убил ножом трех человек, нападения исламистов произошли еще в двух французских городах.

В Авиньоне вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах Акбар» попытался напасть на группу полицейских. Полиция открыла огонь по нападавшему и от полученных ранений он скончался на месте.

В Лионе полицейские задержали 26-летнего афганца с большим ножом, которым он размахивал на трамвайной остановке. Задержавшим его полицейским афганец заявил, что слышал голоса, которые приказывали ему убивать.

В Париже возле церкви Сен-Мартен был задержан еще один подозреваемый с ножом, готовивший атаку на прихожан.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о нападках на исламистов в ЕС и призвал к бойкоту французских товаров. «Сегодня вражда к мусульманам распространяется на Западе словно чума. Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным... Европейские политики должны прекратить кампанию ненависти, возглавляемую президентом Франции Макроном», – заявил турецкий президент.