Во французской Ницце террорист напал с ножом на прихожан в церкви, трое погибших

В церкви Нотр-Дам во французской Ницце неизвестный мужчина с ножом напал на прихожан. Как передаёт BFMTV со ссылкой на местную полицию, одна из погибших была обезглавлена, другому мужчине перерезали горло. Ещё одна женщина попыталась убежать, но террорист её догнал в соседнем баре и убил. По другим данным, обезглавлен 70-летний мужчина. Также известно, что несколько человек получили ранение.

По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, случившиеся – теракт. Кроме того, градоначальник пояснил, что кровопролитное нападение в церкви в Ницце совершил радикализированный мусульманин.

«Он кричал «Аллах акбар» даже когда ему оказывали медпомощь после задержания», – подчеркнул Эстрози.

Из соображений безопасности в Ницце закрыть все христианские церкви и другие места культа. Также предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности этих объектов. Место теракта оцеплено силовиками. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен даявил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией. В Ниццу уже вылетел президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ужасающей трагедией происшествие в Ницце.

«Но пока воздержусь от дальнейших комментариев поэтому вопросу», – цитирует представителя Кремля агентство «Интерфакс».

Между тем появилась информация, что во французском городе Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских. Он был застрелен. Другие подобности пока не сообщается.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа выходец из России чеченского происхождения Абдулах Анзоров, который с 2008 года живёт во Франции, обезглавил школьного учителя истории Самюэля Пати. Причиной этого теракта стало то, что учитель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.