Врач сравнил «испанку» и коронавирус

В распространении «испанки», которая свирепствовала в начале 20 века в мире, и коронавируса наблюдаются схожие черты, рассказал главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Профессор уточнил, что обе инфекции являются респираторными заболеваниями, передающиеся воздушно-капельным путем, что во многом и объясняет их общие черты. При этом коронавирус обладает большим эпидемическим потенциалом, чем вирус гриппа. Без введения дополнительных мер ограничения индекс распространения коронавируса составляет 4-5, что является довольно высоким показателем. Вирус довольно легко распространился по миру, перейдя в формат пандемии, добавил Чуланов.

Ранее врач-инфекционист Валерий Бесносенко заявил, что наибольшим риском заражения коронавирусной инфекции нового типа обладают люди с избыточной массой тела и сахарным диабетом. Он подчеркнул, что следом за этими факторами идут сердечно-сосудистые заболевания.