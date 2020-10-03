Эрдоган угрожает начать новую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что «покончит с подконтрольными террористам» зонами в Сирии, если страны «обещавшие это сделать не выполнят свои обещания».

«Подконтрольные террористам регионы в Сирии должны быть освобождены, как было обещано. В противном случае Турция сама сделает это. Мы не только препятствовали созданию террористического коридора у своих границ, но и показали своим сирийским собратьям, что они не одни. Страны, которые не говорят и слова о террористических организациях и их покровителях, когда дело доходит до Турции, забывают обо всех моральных принципах, правах и законах. Однако это не сможет заставить нас отступить от своего пути», – цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара делает последнее предупреждение президенту Сирии Башару Асаду из-за враждебности в сирийской провинции Идлиб (сирийская провинция частично оккупированная Турцией – Эксперт), которая исходит от армии Сирии.

Кроме того, Эрдоган называет террористами отряды курдского ополчения на востоке Сирии, которые контролируются армией США.