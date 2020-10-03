Карабах: все против Турции

Пятый день войны в Карабахе не принес новости о решительном переломе в боевых действиях в пользу одной из сторон. Зато он окончательно продемонстрировал, что, с точки зрения влиятельных мировых лидеров, Азербайджан и Армения — не единственные участники этого вооруженного конфликта. Войну на Южном Кавказе в Вашингтоне, Москве и странах ЕС рассматривают через призму «турецкого фактора».

В пятницу на Карабахском фронте было, можно сказать, без перемен. Идут бои местного значения. Азербайджан не развил успех, достигнутый в первый день, армяне не отбили ранее утраченное. Расширяется география воздушной войны. Азербайджанские беспилотники сбиваются уже на территории, собственно, Армении, а не только в Карабахе. Никол Пашинян подтвердил, что дислоцированные под Ереваном комплексы ПВО С-300 применялись для поражения отнюдь не учебных целей. Известно, например, о сбитых беспилотниках в районе Котайка и Гегаркюника. Эти населенные пункты — в центре Армении.

Обе стороны говорят о прицельной стрельбе противника по мирным жителям. Армяне сообщали в пятницу об обстреле Степанакерта, азербайджанцы — об обстреле Агдамского района.

Если суммировать военные сводки последних дней, то вырисовывается картина позиционной войны с локальными стычками то там, то тут. Некоторые симпатизирующие Армении комментаторы периодически пишут о «захлебнувшемся азербайджанском наступлении». Менее склонные принимать желаемое за действительное с победными реляциями не спешат.

Большую часть своих вооруженных сил Азербайджан не задействовал. Военные эксперты замечают, что мощные ударные группировки, необходимые для прорыва армянской линии обороны, не созданы. Азербайджан выжидает. Быть может, это тактика, сродни той, что применяют турки в боях против курдов в Сирии и Ираке: сначала вымотать противника, заставив его растратить по максимуму ограниченные материальные ресурсы в бесплодных позиционных боях, а потом, пользуясь преимуществом в живой силе и вооружении, нанести решительный удар. А возможно, политики и военные в Баку (и Анкаре) ожидают реакции в мире, прикидывая, что им позволят сделать в ходе Карабахской войны, а что не позволят.

Если второе — то, можно сказать, реакция последовала. Три сопредседателя Минской группы ОБСЕ: Россия, США, Франция — осудили возобновление боевых действий. Но ни они, ни ОБСЕ, ни СНГ, ни ОДКБ, ни Евросоюз, ни ООН не возлагают ответственность за развязывание войны ни на одну из сторон.

Оптимизма Реджепу Тайипу Эрдогану и Ильхаму Алиеву не внушает, разве что, позиция Франции. Эммануэль Макрон, хотяпрямо и не поддерживает Армению, ясно дает понять, что ему очень не нравится очередная внешнеполитическая авантюра турецкого лидера — а войну в Карабахе в Париже, похоже, чуть ли не официально склонны трактовать именно так. Французский президент стал первым иностранным лидером, заговорившим о участии в боевых действиях на азербайджанской стороне джихадистов из Сирии. Он заявил об этом перед завершившимся в пятницу двухдневным саммитом ЕС, где было решено, что вопрос о санкциях против Турции все-таки будет обсуждаться в ближайшем будущем — но не в связи с Карабахом, а из-за ее действий в Средиземном море.

Факт присутствия в азребайджанских боевых порядках боевиков сирийских джихадистских группировок, если он действительно имел место, многое меняет в восприятии Карабахской войны за рубежом и грозит неожиданными последствиями. Так, повышается вероятность, что более активную роль в происходящих событиях будет играть Иран. Впрочем, дело не только в том, что под боком оказались те, с кем иранцы сражаются в Сирии. Это неприятно — но не более чем применение Азербайджаном израильских беспилотников: зримое свидетельство того, что Баку — отнюдь не союзник Тегерана.

Власти Ирана еще в начале девяностых распрощались с иллюзией, что второе государство мира, где большинство населения является мусульманами-шиитами, со временем станет «младшим братом» Исламской республики, государства своих единоверцев. Азербайджан для них давно уже — потенциальная угроза.

В самом Иране живет девять миллионов азербайджанцев, в трех северных иранских провинциях — минимум двадцать. Поэтому Карабахский конфликт, пробудивший азербайджанский национализм, который иранские власти издавна подавляли железной рукой, никогда Тегерану не нравился. Теперь, когда снаряды рвутся вблизи иранской территории, а то и попадают на нее — не нравится особенно. «Мы предупреждаем их (Армению и Азербайджан), что нельзя стрелять в нашу сторону», — сказал еще 28 сентября заместитель командующего пограничными войсками Ирана бригадный генерал Касем Резаи.

А тем временем, в интернете появляются кадры разгонов проазербайджанских демонстраций, которые прошли в иранских городах, в частности, Тебризе и Тегеране. В столице страны против скандирующих «мы — азербайджанцы, Карабах наш» полиция применила слезоточивый газ.