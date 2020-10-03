Коронавирус COVID-19 в России: новых заболевших уже почти 10 тысяч

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 9 859 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 3 октября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 204 502.

Выздоровело – 975 849 (+5 563). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 21 251 человек (+174).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 2 884 новых инфицированных – это максимум с конца мая, когда было выявлено 2830 новых случаев заражения. Далее следуют Санкт-Петербург (+358), Подмосковье (+259), Ростовская область (+219) и Нижегородская область (+199).

Напомним, 2 октября в РФ было выявлено 9 412 новых случаев коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс.

Ранее сообщалось, в Кремле оценили вероятность введения жёстких ограничений из-за коронавируса. По словам руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, это пока не обсуждается.

«Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов», – резюмировал он, заверив, что перед введением тех или иных мер сотрудники штаба «проводят глубокое изучение ситуации, а также возможных сценариев событий».

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.