Макрон позвонил Алиеву и призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву, призвал его к восстановлению режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Согласно информации пресс-службы азербайджанского лидера, глава Франции выразил озабоченность продолжающимися боевыми действиями и призвал к скорейшему восстановлению режима прекращения огня и переговоров, передаёт РИА Новости.

В свою очередь Алиев рассказал Макрону, что азербайджанская армия провела успешные контрнаступательные операции и освободила часть оккупированных территорий.

Также, по словам президента Азербайджана, Армения предприняла шаги по срыву переговорного процесса и нанесла этому процессу большой удар. Кроме того, Алиев подчеркнул, что Ереван несет полную ответственность за нарушение переговоров и вооруженное столкновение.

Ранее сообщалось, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в третий раз с начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

Лидеры двух государства продолжили обсуждение ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. С обеих сторон была выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока.

Президент России вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта.