Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда похолодает в России

Бабье лето, которое в этом году выдалось необычно тёплым и продолжительным, всё-таки подходит к концу. Согласно прогнозу синоптиков, похолодание придёт на Русскую равнину уже на следующей неделе. При этом, как утверждают специалисты почти всех метеослужб, пока на европейский территории России (ЕТР) очень комфортно. Но уже совсем скоро центр и северо-запад страны накроет холодный атмосферный фронт, который резко понизит температурный фон.

Погода в регионах Центральной и Северо-западной России

Все последние дни в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областях установилась почти летняя погода. Климатическая обстановка сформировалась под влиянием двух атмосферных образований в Западной и Восточной Европе. В частности, на западе находится обширный циклонический фронт, и на европейскую часть страны продолжает поступать тёплый воздух из его южной четверти.

Кроме того, как рассказал журналистам руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, восточнее столичного региона расположилась область высокого давления. Другими словами, на Верхней и Средней Волги хозяйствует мощный антициклон. Все эти барические образования обеспечивают в первой декаде октября необычно тёплую погоду с температурой воздуха, которая превышает климатическую норму, что характерно, в том числе и для Москвы.

Ну уже 5 октября в центре европейской части России произойдёт климатический переворот, что приведёт к обильным и продолжительным осадкам. В частности, зальёт почти весь северо-восток Ленинградской области, а также юг Республики Карелия.

В регионах Центрально федерального округа осадки также прогнозируются на середину предстоящей недели. По прогнозу синоптиков, возможны дожди в Тверской и Ярославкой областях. Станет очень пасмурно также в Подмосковье. Но сильных дождей всё-таки ждать пока не стоит.

При этом, по-прежнему солнечно и тепло будет в Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областях. Здесь до конца следующей недели столбики термометров ниже плюс 18 не опустятся.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

По данным Центра погоды «Фобос», бабье лето сохранится в Москве, как минимум до 10 октября. Как обещают синоптики воздух всё это время станет прогреваться до плюс 18-20, что значительно выше нормы, которая для этого времени года составляет плюс 8-10. Осадки возможны, но очень редкие и непродолжительные. Так, в понедельник, 5 октября в некоторых столичных районах предположительно будет дождь.

Заметное похолодание придёт в регион в начале второй декады октября. Как предупреждают метеорологи, столбики термометров упадут к показателям плюс 7-8, зарядят дожди. Таким образом, бабье лето 2020 окончательно уйдёт в историю.

Погода в Сибири и на Урале

Значительно раньше похолодает в Сибири и на Урале. Например, в Омске, где сегодня ярко светит солнце, а градусники показывают фантастические для начала второго месяца календарной осени плюс 18-19, уже завтра произойдёт настоящий температурный обвал. По прогнозу синоптиков, днём ожидается всего плюс 3-5, ночью подморозит до минус 2. Всю следующую неделю здесь будут выпадать осадки, в том числе в виде снега, а больше плюс 4 уже точно не станет.

Чуть позже, но тоже очень чувствительно похолодает в Новосибирске, а также на всей территории Красноярского края. Смена климатической обстановки ждёт Урал. Буквально вчера в Свердловской области было почти плюс 20. Однако в воскресенье от уральского бабьего лета останутся лишь одни воспоминания: прогнозируются дневные плюс 5-6 и дожди.