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Трампа госпитализировали

Москва, 03.10.2020

Президент США Дональд Трамп был доставлен на вертолете из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида, расположенном в городе Бетесда, расположенном недалеко от столицы. Дональд Трамп самостоятельно, без посторонней помощи, дошел до вертолета, который доставил его в госпиталь. Пресс-служба президента США заявила, что Трамп чувствует себя нормально, а госпитализация проведена с целью предосторожности. 

Перед госпитализацией Трамп опубликовал видеообращение в своем Facebook. «Я хочу поблагодарить всех за трогательную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь Уолтера Рида. Я считаю, что чувствую себя очень хорошо. Но я должен убедиться, что мое состояние здоровья и состояние здоровья Первой леди в порядке. Спасибо огромное, я очень ценю вашу поддержку и никогда ее не забуду», – сказал американский президент. По голосу и виду Трампа не было заметно, что он болен или плохо себя чувствует.

Газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Трампа наблюдается повышенная температура, заложенность носа и кашель.

Ранее лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что Трампа лечат с помощью экспериментального препарата содержащего антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, разработанного биотехнологической компанией Regeneron. Помимо этого, Трамп принимал цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. 

В пятницу, 2 октября, Дональд Трамп сообщил в твиттере о том, что у него и его супруги Мелании Трамп обнаружен коронавирус. Вероятнее всего Трамп заразился вирусом от своей помощницы Хоуп Хикс, у которой ранее диагностировали заболевание.

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