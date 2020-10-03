Трампа лечат от коронавируса экспериментальным препаратом

Газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что для лечения президента США Дональда Трампа применяют экспериментальный препарат с антителами от коронавируса SARS-CoV-2, разработанного биотехнологической компанией Regeneron. У Трампа якобы наблюдается повышенная температура, заложенность носа и кашель, сообщили изданию двое близких к президенту людей.

Тем временем вице-президент США Майк Пенс и кандидат в президенты США Джо Байден сдали отрицательный тест на коронавирус.

В пятницу, 2 октября, Дональд Трамп сообщил в твиттере о том, что у него и его супруги Мелания Трамп обнаружен коронавирус. Вероятнее всего трамп заразился вирусом от своей помощницы Хоуп Хикс, у которой ранее диагностировали заболевание.