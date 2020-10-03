Вход/Регистрация Подписка

«Вернуться со щитом»: о чем Запад готов говорить с Россией в деле Навального

Москва, 03.10.2020
Россия снова предлагает Западу вместе разрешить все разногласия в деле Алексея Навального. Европа к диалогу готова – но говорить хочет о другом.
#Происшествия
#Алексей Навальный
#Оппозиция
#Политика
#Мир
  • «Вернуться со щитом»: о чем Запад готов говорить с Россией в деле Навального

Клиника "Шарите" в Берлине, где находится на лечении российский оппозиционер Алексей Навальный

EPA/ТАСС Автор: CLEMENS BILAN

 

Всем все понятно

 

Москва продолжает предлагать Западу посотрудничать в деле «отравления Алексея Навального». В МИД РФ заявили, что руководству ОЗХО «1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе». Министерство добавило, что рассчитывает «на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего».

Впрочем, «неоднозначны» обстоятельства лишь для Кремля и экспертов, разбирающихся в оружии массового поражения (ОМП), а также нюансах российской политики. Для абсолютного же большинства западных журналистов, политиков и активистов ситуация выглядит вполне однозначно – Навальный был отравлен ОМП из семейства «Новичок». Это аксиома, не требующая доказательств и даже не предполагающая никакого обсуждения.

Кремлю предлагают вести с Западом диалог не по вопросу «что это было» (что и предлагает МИД, обращающийся к ОЗХО), а исключительно по вопросу «кто это сделал». Причем, судя по выступлениям западных политиков и статьям тамошних журналистов, в отношение России будет работать презумпция виновности: если Кремль каким-то образом не докажет свою непричастность к отравлению Алексея Навального, то по умолчанию будет принята версия самого пострадавшего.

А оппозиционер, полностью оправившийся менее чем за два месяца от воздействия смертельного боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия, в интервью изданию «Шпигель» указал на виновных в покушении на него. «Главный факт — “Новичок”. Приказ о его использовании может исходить только от двух человек – начальника ФСБ или начальника Службы внешней разведки. Да, наверное, ещё и ГРУ. Но зная российскую действительность, вы также знаете: начальник ФСБ Александр Бортников, начальник СВР Сергей Нарышкин и даже начальник ГРУ не могут принять решение об использовании “Новичка” без указания Путина», — утверждает Алексей Навальный.

Именно эта новость (а не никому на Западе, в общем-то, не нужное предложение российского МИД вместе расследовать случившееся) была главной темой всех статей о деле Навального последние два дня. И практически все (если не все) мейнстримные западные издания не оспаривали этот тезис, чему не мешали ни его голословность, ни, например, постоянная путаница понятий «яд» и «оружие массового поражения».

Единственным вектором развития этой истории стало заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который заявил о том, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления». Данное заявление не только было поводом для самого Навального заявить о судебном иске против российского чиновника, но и вызвало новую волну страхов о судьбе оппозиционера.

Политику, если опираться на слова Дмитрия Пескова, грозит от 12 до 20 лет тюрьмы – именно такой срок прописан в 275 статье УК РФ «Государственная измена», по которой лицо наказывается в том числе и за оказание «консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». «Это обостряет вопрос о том, должен ли Навальный выполнять свое обещание вернуться в Россию – а также усиливает давление на западных лидеров, особенно канцлера Германии Ангелы Меркель, с требованием что-нибудь со всем этим сделать», — пишет агентство «Рейтерс». 

 

Из вождя в лидеры

 

Вопрос в том, что именно с этим можно сделать? Некоторое время назад известный российский политолог Сергей Марков написал о том, что целью Запада является реинтеграция Алексея Навального в российскую политическую систему, но уже не в роли вождя маргинальной оппозиционной секты (в которой он уехал на лечение), а в качестве главы парламентской фракции.

Для этого Навальному, во-первых, сейчас накручивают рейтинг. «Когда вы потеряли сознание, вы были русским оппозиционером, но из комы вы вышли уже фигурой мировой политики», — сказал журналист издания «Шпигель» берлинскому пациенту.

Затем, на фоне пресловутых страхов о судьбе Навального по возвращению в Россию, от Владимира Путина потребуют гарантий безопасности Навальному. И не только в плане недопущения «посадки», но и с точки зрения беспрепятственного ведения политической деятельности.

Например, раскрутки своей политической силы перед выборами в Госдуму в 2021 году, а также дерадикализации имиджа Навального (в том же интервью «Шпигелю» Алексей Анатольевич жестко прошелся по Путину, однако – в отличие от ряда других оппозиционеров – высказался против введения в отношение России секторальных санкций), необходимой для сбора протестного электората.

Вероятно, выполнение Кремлем всех этих требований будет позиционироваться как одно из условий отказа Запада от тех самых секторальных санкций, в том числе и в отношение «Северного Потока —2».

И позиция Евросоюза о переносе окончательного решения в санкционном вопросе означает, видимо, предложение Москве начать дискуссию. Но не о «прояснении весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего», а о будущем составе Государственной думы.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Суда для «Северного потока — 2» наконец отчалили
    В судьбе крупнейшего проекта «Северного потока — 2», возможно, начались решающие изменения
  2. Нефть испугалась новой вспышки коронавируса
    Потенциальная вторая волна COVID-19 заставляет экспертов прогнозировать снижение спроса на нефть. Цены на «черное золото» ушли ниже 40 долларов за баррель
  3. Россия оказалась перед перспективой войны с Турцией
    День 27 сентября 2020 войдет в историю как дата начала новой Карабахской войны. Произошло то, что, увы, должно было произойти: Азербайджан решил взять реванш за поражение 26-летней давности. Для России это известие не сулит ничего хорошего. Москве было бы выгодно сохранение существовавшего статус-кво, но этого уже, очевидно, не будет
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама