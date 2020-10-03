«Вернуться со щитом»: о чем Запад готов говорить с Россией в деле Навального

Всем все понятно

Москва продолжает предлагать Западу посотрудничать в деле «отравления Алексея Навального». В МИД РФ заявили, что руководству ОЗХО «1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе». Министерство добавило, что рассчитывает «на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего».

Впрочем, «неоднозначны» обстоятельства лишь для Кремля и экспертов, разбирающихся в оружии массового поражения (ОМП), а также нюансах российской политики. Для абсолютного же большинства западных журналистов, политиков и активистов ситуация выглядит вполне однозначно – Навальный был отравлен ОМП из семейства «Новичок». Это аксиома, не требующая доказательств и даже не предполагающая никакого обсуждения.

Кремлю предлагают вести с Западом диалог не по вопросу «что это было» (что и предлагает МИД, обращающийся к ОЗХО), а исключительно по вопросу «кто это сделал». Причем, судя по выступлениям западных политиков и статьям тамошних журналистов, в отношение России будет работать презумпция виновности: если Кремль каким-то образом не докажет свою непричастность к отравлению Алексея Навального, то по умолчанию будет принята версия самого пострадавшего.

А оппозиционер, полностью оправившийся менее чем за два месяца от воздействия смертельного боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия, в интервью изданию «Шпигель» указал на виновных в покушении на него. «Главный факт — “Новичок”. Приказ о его использовании может исходить только от двух человек – начальника ФСБ или начальника Службы внешней разведки. Да, наверное, ещё и ГРУ. Но зная российскую действительность, вы также знаете: начальник ФСБ Александр Бортников, начальник СВР Сергей Нарышкин и даже начальник ГРУ не могут принять решение об использовании “Новичка” без указания Путина», — утверждает Алексей Навальный.

Именно эта новость (а не никому на Западе, в общем-то, не нужное предложение российского МИД вместе расследовать случившееся) была главной темой всех статей о деле Навального последние два дня. И практически все (если не все) мейнстримные западные издания не оспаривали этот тезис, чему не мешали ни его голословность, ни, например, постоянная путаница понятий «яд» и «оружие массового поражения».

Единственным вектором развития этой истории стало заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который заявил о том, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления». Данное заявление не только было поводом для самого Навального заявить о судебном иске против российского чиновника, но и вызвало новую волну страхов о судьбе оппозиционера.

Политику, если опираться на слова Дмитрия Пескова, грозит от 12 до 20 лет тюрьмы – именно такой срок прописан в 275 статье УК РФ «Государственная измена», по которой лицо наказывается в том числе и за оказание «консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». «Это обостряет вопрос о том, должен ли Навальный выполнять свое обещание вернуться в Россию – а также усиливает давление на западных лидеров, особенно канцлера Германии Ангелы Меркель, с требованием что-нибудь со всем этим сделать», — пишет агентство «Рейтерс».

Из вождя в лидеры

Вопрос в том, что именно с этим можно сделать? Некоторое время назад известный российский политолог Сергей Марков написал о том, что целью Запада является реинтеграция Алексея Навального в российскую политическую систему, но уже не в роли вождя маргинальной оппозиционной секты (в которой он уехал на лечение), а в качестве главы парламентской фракции.

Для этого Навальному, во-первых, сейчас накручивают рейтинг. «Когда вы потеряли сознание, вы были русским оппозиционером, но из комы вы вышли уже фигурой мировой политики», — сказал журналист издания «Шпигель» берлинскому пациенту.

Затем, на фоне пресловутых страхов о судьбе Навального по возвращению в Россию, от Владимира Путина потребуют гарантий безопасности Навальному. И не только в плане недопущения «посадки», но и с точки зрения беспрепятственного ведения политической деятельности.

Например, раскрутки своей политической силы перед выборами в Госдуму в 2021 году, а также дерадикализации имиджа Навального (в том же интервью «Шпигелю» Алексей Анатольевич жестко прошелся по Путину, однако – в отличие от ряда других оппозиционеров – высказался против введения в отношение России секторальных санкций), необходимой для сбора протестного электората.

Вероятно, выполнение Кремлем всех этих требований будет позиционироваться как одно из условий отказа Запада от тех самых секторальных санкций, в том числе и в отношение «Северного Потока —2».

И позиция Евросоюза о переносе окончательного решения в санкционном вопросе означает, видимо, предложение Москве начать дискуссию. Но не о «прояснении весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего», а о будущем составе Государственной думы.