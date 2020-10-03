Вход/Регистрация Подписка

Власти Москвы расширили список бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19

Москва, 03.10.2020

Столичные власти расширили список лекарств для больных с коронавирусом COVID-19. Об этом в своём блоге написал сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Как подчеркнул градоначальник, столичные медики накопили уже большой опыт успешного лечения пациентов на дому.

Он также напомнил, что недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты, при помощи которых успешно лечат коронавирус.

«Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. В частности, пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». Также для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан)», – отметил Собянин.

Кроме того, мэр подчеркнул, что амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры.

«Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом - ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19. Все необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи», – резюмировал Собянин, добавив, что пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование на грипп. 

Ранее сообщалось, что согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 9 859 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 3 октября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 204 502.

За время эпидемии выздоровело – 975 849 (+5 563) человек, жертвами коронавируса в России стали 21 251 человек (+174).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 2 884 новых инфицированных – это максимум с конца мая, когда было выявлено 2830 новых случаев заражения. Далее следуют Санкт-Петербург (+358), Подмосковье (+259), Ростовская область (+219) и Нижегородская область (+199).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Суда для «Северного потока — 2» наконец отчалили
    В судьбе крупнейшего проекта «Северного потока — 2», возможно, начались решающие изменения
  2. Нефть испугалась новой вспышки коронавируса
    Потенциальная вторая волна COVID-19 заставляет экспертов прогнозировать снижение спроса на нефть. Цены на «черное золото» ушли ниже 40 долларов за баррель
  3. Россия оказалась перед перспективой войны с Турцией
    День 27 сентября 2020 войдет в историю как дата начала новой Карабахской войны. Произошло то, что, увы, должно было произойти: Азербайджан решил взять реванш за поражение 26-летней давности. Для России это известие не сулит ничего хорошего. Москве было бы выгодно сохранение существовавшего статус-кво, но этого уже, очевидно, не будет
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама