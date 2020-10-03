Власти Москвы расширили список бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19

Столичные власти расширили список лекарств для больных с коронавирусом COVID-19. Об этом в своём блоге написал сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Как подчеркнул градоначальник, столичные медики накопили уже большой опыт успешного лечения пациентов на дому.

Он также напомнил, что недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты, при помощи которых успешно лечат коронавирус.

«Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. В частности, пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». Также для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан)», – отметил Собянин.

Кроме того, мэр подчеркнул, что амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры.

«Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом - ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19. Все необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи», – резюмировал Собянин, добавив, что пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование на грипп.

Ранее сообщалось, что согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 9 859 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 3 октября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 204 502.

За время эпидемии выздоровело – 975 849 (+5 563) человек, жертвами коронавируса в России стали 21 251 человек (+174).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 2 884 новых инфицированных – это максимум с конца мая, когда было выявлено 2830 новых случаев заражения. Далее следуют Санкт-Петербург (+358), Подмосковье (+259), Ростовская область (+219) и Нижегородская область (+199).