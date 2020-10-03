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Война в Нагорном Карабахе продолжается

Москва, 03.10.2020
  • Война в Нагорном Карабахе продолжается

Сергей Бобылев/ТАСС

В субботу, 3 октября, в Нагорном Карабахе продолжились бои между Арменией и Азербайджаном. Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) город Степанакерт снова подвергся обстрелу.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что около 15:50 средства ПВО НКР сбили вертолет противника на южном направлении, а так же «уничтожили крупную группировку готовившейся к атаке бронетехники противника, значительное количество вооружения и личного состава».

Обе стороны конфликта заявляют о значительных потерях в живой силе и технике со стороны противника.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своем Facebook видеообращение к нации, в котором охарактеризовал цель Азербайджана и Турции как геноцид армянского населения. «Дорогие соотечественники, братья и сестры, мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории. Азербайджано-турецкие разбойные группировки хотят не просто решить карабахский вопрос, их цель — армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян», — сказал Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Баку не отказывается от переговоров, но премьер-министр Армении Никол Пашинян «сорвал переговоры». «Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке. У нас должен быть партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах... Придя к власти, Пашинян не только уничтожил то, что было до него: он хотел вести себя так, словно до него Армении не существовало и он сейчас является создателем новой Армении», – сказал Алиев.

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