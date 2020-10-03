Врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что его пациент, проходящий курс лечения от COVID-19, чувствует себя хорошо. «Сегодня утром у президента все хорошо. Как сообщалось вчера, после консультации с группой врачей я рекомендовал, чтобы мы доставили президента в госпиталь Уолтера Рида в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить ультрасовременное наблюдение и любую помощь, которая может ему понадобиться», – сказал Шон Конли на специальном брифинге.

Остальные врачи, принимающие участие в лечении президента, сообщили, что у Трампа нормальная температура, хорошее насыщение крови кислородом и нет проблем с дыханием.

Ранее Шон Конли заявил, что Трампа лечат с помощью экспериментального препарата содержащего антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, разработанного биотехнологической компанией Regeneron. Помимо этого, президент США принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Вчера, 2 октября, Трамп был доставлен из Белого дома в военный госпиталь имени Уолтера Рида, расположенном в городе Бетесда, расположенном недалеко от столицы – городе Бесесде. Дональд Трамп самостоятельно, без посторонней помощи, дошел до вертолета, который доставил его в госпиталь.