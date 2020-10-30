В разгар пандемии в Берлине открыли аэропорт, который строился 14 лет

В столице Германии открылся аэропорт «Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта». Сейчас, конечно, не самое подходящее время для инфраструктурных проектов. К тому же, таких больших, как новый аэропорт, стоимость которого оценивается в шесть с лишним миллиардов евро. Но берлинцы все равно рады, потому что избавились от долгостроя. Аэропорт должны были открыть еще восемь лет назад, но открыли только сейчас, в самый разгар кризиса. Как бы то ни было, первый полет запланирован на субботу.

В воскресенье заработает лишь первый терминал. Второй, наверное, откроют после окончания пандемии, когда более-менее восстановится воздушное сообщение.

История нового аэропорта не очень вяжется с хваленой немецкой пунктуальностью. Строительство началось в 2006 году, а открытие планировалось в июне 2012 года. Однако его отменили за несколько недель до запланированной даты.

Сначала власти объясняли задержку проблемами с пожарной безопасностью, которые обещали устранить через несколько месяцев. Однако проблемы оказались значительно серьезнее и их было очень много, что и привело к многочисленным переносам даты открытия. Смета выросла за 14 лет строительства в три раза и превысила 6 млрд евро.

Репутация Германии, конечно, пострадала. За время задержки в Пекине и Стамбуле безо всяких проблем и задержек были построены еще более крупные аэропорты.

От бесконечных задержек со сдачей аэропорта «Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта» сильно пострадали магазины, рестораны и гостиницы, которые были предназначены для обслуживания пассажиров и в отличие от самого аэропорта были открыты вовремя.

Страдали, естественно, и берлинцы с гостями столицы, которым пришлось продолжать пользоваться устаревшим аэропортом времен холодной войны. Старый аэропорт Тегель, единственное достоинство и одновременно недостаток которого заключалось в расположении в самом центре города, теперь будет закрыт. На его месте построят технологический центр и жилой район на 10 тыс. человек. Проблема нового жилья в Берлине стоит очень остро, потому что город перенаселен.

Конечно, Берлин, который является столицей первой экономики Европы и центром IT-стартапов мирового уровня, отчаянно нуждался в современном аэропорте. Тем более, что еще в 2014 году он обошел Рим и стал третьим городом на континенте по посещаемости туристами.

Аэропорт «Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта» находится в 25 километрах от Берлина и рассчитан на обслуживание 40 млн пассажиров в год. В главном зале 118 стоек, десятки магазинов и ресторанов. Дорога из города по железной дороге займет менее получаса. Станция находится в подвале. Кстати, для борьбы с плесенью и грибками был нужен воздушный поток. Поэтому пришлось регулярно гонять пустые поезда.

На полную мощность новый берлинский аэропорт начнет работать в воскресенье, первый день ноября. В субботу же в нем приземлятся первые рейсы авиакомпаний Lufthansa и Easyjet Plc.

Эксперт Online подробно писал о перипетиях вокруг аэропорта «Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта».