Акции дня: котировки «Северстали» растут перед ВОСа

Котировки горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» шли вверх в ожидании внеочередного собрания акционеров (ВОСа), на котором состоится голосование по вопросу дивидендов за 9 месяцев 2020 года. За дневную сессию в пятницу бумаги подорожали на +2,95% до 1087,8 рублей за акцию.

ВОСа запланирована на 2 ноября. Ранее совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 37,34 рублей за одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 8 декабря 2020 года, то есть последний день для покупки бумаг компании с «дивами» - 4 декабря. Утвердить размер выплат планируется 27 ноября. За первый квартал и полугодие акционеры получили по 42,79 рублей за акцию. Выручка «Северстали» в 3 квартале 2020 года увеличилась на 17,9% к предыдущему кварталу и составила 1,875 млн долларов. Чистая прибыль составила 167 млн долларов, что включает убытки от курсовых разниц в размере 262 млн долларов.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на +0,68% до 2690,59 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,15% до 1166,6 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:17 мск составила 37,16 долларов за баррель (-1,7%). Российская валюта слабела – 79,35 рублей за доллар