Вход/Регистрация Подписка

Американцы продадут Израилю «мать всех бомб»

Москва, 30.10.2020

Власти США и Израиля достигли договорённости о покупке Израилем самой мощной неядерной бомбы в мире. 

Как передаёт Channel 12, ранее тяжёлый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B, известный как «мать всех бомб», никогда никому из зарубежных партнёров американцев не продавался.

Уже известно, что предварительные договоренности о сделке достигнуты в ходе визита главы Минобороны Израиля Бенни Гантца в США. При этом непримиримые политические противники республиканцы и демократы дали добро на эту сделку почти мгновенно, подготовив законопроект, разрешающий её поставку в Израилю.

Согласно данным израильских СМИ, вес «матери всех бомб» составляет 14 тонн. Он способен уничтожать подземные укрытия на глубине до 60 метров. Также сообщается, что ВС США использовали бомбу против «Талибана», в Афганистане, а также «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (все эти группировки являются террористическими и запрещены на территории России).

Законопроект будет внесён в Конгресс США уже сегодня, и станет частью программы по обеспечению военного превосходства Израиля в ближневосточном регионе.

Как пояснил глава Пентагона Марк Эспер Вашингтон является приверженцем политики качественного военного превосходства Израиля, когда речь заходит о продажах оружия, а также своим обязательствам по обеспечению безопасности этой страны.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Турецкий друг: здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой
    Так друг, союзник или партнер? Чем обернутся отношения России и Турции в результате войны в Нагорном Карабахе
  2. Что будет, если победит Байден
    В фокусе возможного президентского срока Джо Байдена будет идеологическая перезагрузка евроатлантической цивилизации, мягкое давление на Китай путем создания «экономики знания» и отказ от глобализма
  3. «Северный поток»: «Академик Черский» пошел за трубами
    После ряда, на первый взгляд, непонятных передвижений, российский трубоукладчик «Северного потока—2» снова возвращается в порт Мукран
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама