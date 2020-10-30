Американцы продадут Израилю «мать всех бомб»

Власти США и Израиля достигли договорённости о покупке Израилем самой мощной неядерной бомбы в мире.

Как передаёт Channel 12, ранее тяжёлый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B, известный как «мать всех бомб», никогда никому из зарубежных партнёров американцев не продавался.

Уже известно, что предварительные договоренности о сделке достигнуты в ходе визита главы Минобороны Израиля Бенни Гантца в США. При этом непримиримые политические противники республиканцы и демократы дали добро на эту сделку почти мгновенно, подготовив законопроект, разрешающий её поставку в Израилю.

Согласно данным израильских СМИ, вес «матери всех бомб» составляет 14 тонн. Он способен уничтожать подземные укрытия на глубине до 60 метров. Также сообщается, что ВС США использовали бомбу против «Талибана», в Афганистане, а также «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (все эти группировки являются террористическими и запрещены на территории России).

Законопроект будет внесён в Конгресс США уже сегодня, и станет частью программы по обеспечению военного превосходства Израиля в ближневосточном регионе.

Как пояснил глава Пентагона Марк Эспер Вашингтон является приверженцем политики качественного военного превосходства Израиля, когда речь заходит о продажах оружия, а также своим обязательствам по обеспечению безопасности этой страны.