Бюджет — дело решенное: почему дискуссии в Думе ни к чему не привели

Законопроект «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изначально вызвал вопросы, в том числе и у депутатов от правящей партии, которые описывали его как «напряженный» (дефицитный).

Так, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (бывший «аграрный» министр и вице-премьер) уже в день получения законопроекта призвал коллег не голосовать за него. Правда, его фронда была моментально дезавуирована руководством фракции единороссов, лидер которой Сергей Неверов объявил ее «личным мнением» вице-спикера (от этой фракции, уточним). А министр финансов Антон Силуанов даже получил в ходе пленарного заседания в среду «выговор» от председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Претензии у депутатов были к недостаточному финансированию социальных статей и в целом — к тому, что бюджет мало способствует снижению бедности в России (людей, живущих ниже черты бедности, сейчас в стране только по официальным данным около 20 миллионов).

Чудес не бывает

Все это, тем не менее, не помешало Госдуме проголосовать за правительственный вариант законопроекта в первом чтении, что прокладывает «столбовую дорогу» к утверждению бюджета во втором и третьем чтениях.

Надо отдавать себе отчет в том, что чудес не бывает: нижняя палата парламента не имеет политической воли как-либо радикально менять проекты, внесенные правительством, говорит член фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков.

«Проект федерального бюджета — это сложнейший документ, огромный по объему и чрезвычайно детально выверенный уже на момент внесения в Госдуму. Он уже согласован к этому моменту во фракциях и профильных комитетах. То есть бюджет уже к этому этапу практически не поддается даже тонкой подстройке», — сказал он «Эксперту-Оnline».

Лысаков подчеркивает, что «обсуждение» в Госдуме проекта бюджета — это больше политический театр, чем реальный рабочий процесс. При этом сам он в голосовании не участвовал, так как, по его словам, находится на самоизоляции.

«Считать, что на площадке пленарного заседания Госдумы в законопроект о бюджете можно внести какие-то коррективы — это самообман. Все заявления депутатов в ходе обсуждения — не более чем стремление озвучить свои политические позиции для своих избирателей. Особенно в этом усердствует фракция КПРФ, которая использует любой повод, чтобы показать, что у партии есть своя программа, свои эксперты, что коммунисты — единственная альтернатива партии власти и госаппарату», — говорит депутат.

Очень часто обсуждение проекта бюджета на пленарном заседании — это единственная возможность для депутатов озвучить отношение к путям развития страны с самой высокой трибуны тех групп влияния, которые конкретный депутат представляет. В отличие от обсуждений, которые на фракциях и комитетах проводятся за закрытыми дверями, выступления на «пленарках» — возможность вынести свои взгляды в публичное поле.

«Первое чтение — это вообще единственная возможность по регламенту внести в законопроект какие-то поправки и сделать это прозрачно. Второе чтение предназначено уже только для технических корректировок. Стратегически ко второму чтению исправить уже ничего нельзя», — поясняет депутат.

По мнению Лысакова, который в октябре был снят с должности заместителя председателя Комитета по госстроительству за многократные негативные оценки в адрес коллег-единороссов, эффективность усилий оппозиции в ходе обсуждения значимых законопроектов, каким является бюджет, близка к нулю.

«Не рассчитываем на понимание»

Со мнением Вячеслава Лысакова полностью соглашается и замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов.

«При том составе Госдумы, который существует в 7-м созыве, никакие замечания и поправки, кроме тех, которые вносит «Единая Россия», пройти не могут. В нынешних условиях все так называемые обсуждения — это сугубая формальность», — сказал он «Эксперту-Оnline».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр финансов РФ Антон Силуанов и первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков (слева направо) во время заседания фракции "Единая Россия", посвященного обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Он почти дословно повторяет утверждения Лысакова от том, что иного смысла, кроме как заявить свою политическую позицию, предложения оппозиционных фракций не имеют.

«Мы на самом деле видим, что существующий регламент принятия законов в Госдуме устарел. Регламент принимался тогда, когда состав нижней палаты парламента был плюралистичным, и обсуждения законов в ней имели практический смысл, так как влияли на конечный облик документов. Но в условиях, когда в парламенте доминирует одна партия — или блок «Единой России» с ЛДПР — чтения выродились в пустую формальность, так как результаты известны еще до их начала», — говорит Емельянов.

Он напоминает, что в эпоху, когда парламент еще был местом для дискуссий, каждый депутат лично отслеживал исполнение бюджета по тому или иному объекту. Сейчас же, жалуется справедливоросс, в бюджет попало 236 объектов вообще без проектно-сметной документации. «Представить такое в Думах 2-го и 3-го созыва было невозможно», — утверждает Емельянов.

«Фракция СР ежегодно составляет альтернативный бюджет, но мы даже не рассчитываем, что кто-то прислушается к нашим замечаниям. Однако это не означает, что мы самоустранимся от участия во втором чтении. В частности, мы будем продолжать настаивать на выделении средств для индексации пенсий работающим пенсионерам. Хотя заранее знаем контраргументы партии власти, состоящие в том, что если человек продолжает работать, то ему не критично отсутствие индексации», — говорит он.

Для правящей партии процесс принятия законов облегчается еще и тем, что оппозиционные фракции не в состоянии сформировать блок, подобный тому, что по факту сложился у ЕР и ЛДПР.

«Каждая фракция принимает решения о том, как голосовать по тому или иному законопроекту, внутри себя. Мы пытались блокироваться с коммунистами по некоторым вопросам, но быстро поняли, что КПРФ не нуждается ни в каких блоках. Они уже давно борются не за власть, а за возможность оставаться «главной оппозицией ее Величества», и ни на какие совместные действия со «Справедливой Россией» не идут», — подчеркивает Емельянов.

Против природы не пойдешь

Член фракции «Единой России» Евгений Марченко подчеркнул в разговоре с «Экспертом-Оnline», что он не видит никакой подковерной игры в ходе подготовки законопроектов в парламенте.

«Я не вполне понимаю, на что сетуют коллеги от оппозиционных фракций. Во время пленарных заседаний любой депутат может выступить с критикой законопроекта, и ко второму чтению поправки могут быть внесены. Всё происходит совершенно открыто, это ведь публичная политика», — утверждает Марченко, специально добавляя, что лично он всегда голосует так, как решила фракция.

Политолог Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова указывает, что быстрое прохождение бюджетного законопроекта через парламент связано не с доминированием в нем одной партии, а с самой природой бюджетного процесса.

«Бюджетный процесс начинается еще в июне-июле. Поэтому к моменту, когда проект бюджета вносится в Госдуму, все его статьи уже согласованы, и не раз, со всеми заинтересованными субъектами. А само голосование происходит с учетом партийной дисциплины», — сказала она «Эксперту-Оnline».

Процесс принятия законов, особенно таких значимых, как федеральный бюджет, устроен иначе, чем публичная политика, подчеркивает политолог: каким-то вольностям здесь места нет.

«Этот документ выносится на пленарное заседание уже согласованным с комитетами и фракциями. Всё, что депутаты хотели сказать по его поводу, они уже сказали. Поэтому любые выступления, вопросы министру финансов — это не более, чем популизм», — заключает Соколова.

Имидж — наше всё

Ни в одной стране мира правящая партия никогда не согласится с требованиями оппозиции, потому что этим она нанесет сама себе имиджевый урон, объясняет тщетность обид на единороссов президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«В широком смысле, партия власти отвергает инициативы оппозиции не потому, что правящую партию они не устраивают по сути, а потому, что согласиться с такими требованиями будет означать признание неправоты правительства, которое сама же партия формирует. От этого — один шаг до раскола в правящей партии или до отставки правительства и перевыборов», — сказал он «Эксперту-Оnline». В странах образца западной демократии оппозиция тоже не может повлиять на бюджет. Но там оппозиция рассчитывает в следующем электоральном цикле занять место правящей партии и тогда «показать, как надо верстать бюджет правильно». В России же все партии, кроме «Единой России», сегодня не имеют ни малейшей надежды стать правящими, поэтому их выступления против проекта бюджета носят безнадежно-депрессивный оттенок. Ожидать, что парламент, в котором доминирует «Единая Россия», будет ставить палки в колеса любому правительственному законопроекту, так же бессмысленно, как ожидать, что брошенный камень полетит вверх («чудес не бывает», по словам Вячеслава Лысакова).

«На Западе случается, что какая-то часть правящей партии находит в предложениях оппозиции рациональное зерно и голосует за эти предложения. Но в российских условиях такое невозможно. У нас правящая партия с готовностью примет голоса других партий в поддержку своих предложений (как это постоянно делает ЛДПР — прим. «Эксперта-Оnline»), но не наоборот. То есть важно, кто к кому пришел с предложением, а суть предложения в данном случае вторична», — объясняет политолог.

Для партии власти, по его словам, согласиться с предложениями оппозиции «западло» просто потому, что оно исходит от оппозиции — просто потому, что это даст оппозиции возможность утверждать, что ей удалось склонить на свою сторону правящую партию.

«Зачем правящей партии дарить кому-то имиджевый дивидент? Как бы критично единороссы ни относились к Минфину, а они с ним на ножах еще со времен, когда его возглавлял Алексей Кудрин, воевать с правительством они не будут. В крайнем случае, партия власти согласится с какими-то техническими, не меняющими сути поправками оппозиции, которые никак не сыграют на имидж других партий. А на то, чтобы дать возможность оппозиции заявить «это по нашему настоянию были повышены пенсии», правящая партия не пойдет никогда», — подчеркивает Макаркин.