В Бейруте демонстранты атакуют посольство Франции

В столице Ливана демонстранты, недовольны политикой президента Франции Эммануэля Макрона в отношении мусульман, собрались около французского посольства. Силы правопорядка растянули колючую проволоку и применяют против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие пытаются убрать проволочные заграждения, кидают в полицейских и камни и гаранты со слезоточивым газом, которыми по ним выстрелили стражи порядка.

4 августа 2020 года, в порту Бейрута произошел пожар, в результате которого взорвалось 2750 тонн хранившейся там аммиачной селитры. В результате взрыва около 160 человек погибло, а 6 тыс получили ранения. Взрывом была разрушена третья часть города и около 300 тыс человек остались без жилья. Президент Франции первым из мировых лидеров прилетел на место трагедии и организовал поставки помощи пострадавшим.