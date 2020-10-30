Эксперт рассказал, когда ждать пика второй волны коронавируса

Вторая волна новой коронавирусной инфекции в России еще не завершилась и, скорее всего, не достигла пика, поделился мнением руководитель лаборатории бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе своего выступления на форуме OpenBio в наукограде Кольцово.

Ученый напомнил, что по данным на утро 30 октября в мире заразились COVID более 45 млн человек, погибло от инфекции 1,8 миллиона человек, что говорит о серьезности заболевания, а также о том, что новая инфекция опасней гриппа.

«Заболеваемость в России все-таки существенно уменьшилась по сравнению с маем в июле-августе, но теперь она опять поднялась», - напомнил Нетесов.

При этом он уточнил, что с небольшой долей оптимизма можно утверждать, что распространение инфекции в России приостанавливается и в ближайшее время мы достигнем пика.

Эксперт отметил, что на распространение инфекции напрямую влияет соблюдение масочного режима, к которому необходимо относится, как модно более строже.