Франция усиливает меры безопасности накануне католического праздника

Министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что накануне Дня всех Святых в Ниццу будут направлены дополнительные силы правопорядка. По словам главы МВД 3,5 тыс резервистов-жандармов будут выведены на улицы города в понедельник, и 120 полицейских будут направлены в Ниццу из других регионов для усиления безопасности.

Вчера, 29 октября, в Ницце 21-летний тунисец с ножом напал на прихожан в католическом соборе Богоматери. Он убил трех человек, а одну из жертв обезглавил. Во время ареста преступник выкрикивал «Аллах Акбар!».

«Это чересчур, теперь Франции пора окончательно уничтожить исламофашизм на нашей территории», – заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози