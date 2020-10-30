«Сшить» Россию

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, власти не намерены отказываться от заявленных ранее планов развития транспортной инфраструктуры, заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме Россия зовёт!», который проходит 29–30 октября 2020 года в онлайн-формате. Основная тема форума — «Глобальные вызовы, собственные решения».

Отметив важность инфраструктуры — автомобильных дорог, коммунальных сетей, общественного транспорта, социальных объектов, президент пообещал: «Чтобы компании, регионы могли привлекать дополнительные ресурсы на эти цели, будем развивать инструменты долгосрочного долгового финансирования, устранять здесь нормативные ограничения, создавать интересные возможности для надёжного вложения свободных капиталов и накоплений».

«Мы не отменяем все наши инфраструктурные планы. Наоборот, некоторые, я надеюсь, нам удастся даже "влево" сдвинуть. То есть, осуществить эти крупные мероприятия даже раньше намеченных сроков. Я уже говорил, что мы выделили, например, в этом году дополнительно в общей сложности более 80 млрд рублей на эти цели. Мы будем и дальше реализовывать эти проекты», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос нидерландского портфельного управляющего.

Он также отметил, что речь идет о развитии восточного полигона РЖД, железнодорожной инфраструктуры юга и Центрального транспортного узла, строительстве скоростной платной автотрассы М-12 от Москвы до Казани, которая станет частью коридора из Китая в Европу. «Мы не ограничиваемся только этими проектами. Например, развитие транспортной инфраструктуры вокруг городов-миллионников — Екатеринбурга, Краснодара и других крупных городов — тоже входит в наши планы в виду необходимости "сшивать" всю территорию РФ. Это касается морских портов, аэропортов и так далее, и тому подобное. Все это не откладывается, все это будет реализовано», — добавил президент.

В целом, отметил президент, удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивость финансовой ситуации на рынке. «На этой прочной основе будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, для того чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста», — отметил он.

Строительство ЦКАД в Подмосковье Михаил Метцель/ТАСС

Очень важно, что в столь сложный в экономическом и социальном плане период наша страна не отказывается от реализации широкомасштабных инфраструктурных проектов, комментирует заявление президента преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. По его словам, это свидетельствует о дальновидности и позитивном взгляде на перспективы развития России. Это также диктуется необходимостью обеспечить бесперебойное развития связей со странами азиатского региона, особенно с Китаем, динамичное развитие взаимоотношений с которым в сферах энергетики и торговли продукцией агропромышленного комплекса требуют столь же интенсивного развития транспортных связей.

Как отмечает эксперт, обеспечение реализации внешнеэкономических проектов — важная, но не единственная составляющая инфраструктурных планов, которые предполагают охват всей территории страны. Формирование единого экономического пространства, объединение всех, даже отдаленных областей России системой передовых транспортных связей — сверхзадача, реализация которой не менее актуальна, чем решение текущих социальных и экономических проблем. Развитая инфраструктура уже в среднесрочной перспективе будет способствовать росту и удешевлению товарооборота между различными регионами страны, что, в свою очередь, поможет экономическому росту и повысит качество жизни граждан России.

Казалось бы, общеэкономическая ситуация в стране и мире не способствуют перспективным вложениям. Дефицит государственного бюджета, острые социальные проблемы, пандемия — все это не располагает к инвестициям в сферы, не дающие быстрой отдачи. Однако, считает Анатолий Гожий, дальновидный взгляд на перспективы развития приводит к пониманию того факта, что без совершенствования системы транспортных связей не будет и поступательного движения экономики.

Ключевой вопрос — финансирование

Конечно, существует проблема финансирования, отмечает Анатолий Гожий, и в ее решении не обойтись без активного стимулирования частных инвестиций. Но привлечение средств посредством выпуска вторичных финансовых инструментов государственными корпорациями значимый, но не единственный путь, уверен аналитик. Намного важнее сместить акцент в пользу прямого участия частных инвесторов в инфраструктурных проектах, что невозможно без оздоровления общеэкономического климата в стране. Определенные успехи в этом направлении достигнуты, важно использовать и развить уже имеющийся позитивный опыт по привлечению инвесторов.

Из всей массы нацпроектов, отмечаете главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. транспорт и инфраструктура являются ключевым в позиционировании России как перспективного игрока на мировой арене с динамично-развивающейся транспортной стратегией. Реализация крупных целей необходима для ускорения экономических процессов и привлечения частных инвесторов. И без качественного выполнения этих целей, в сложившихся экономических условиях прогнозируемый правительством рост ВВП в ближайшие 10-15 лет невозможен.

Между тем, говорит аналитик, для исполнения этих целей необходимы финансовые вливания. Госрасходы на профилактические меры для борьбы с коронавирусом привели к невозможности эксплуатации старых схем по привлечению реальных средств в реализацию анонсируемых крупных проектов, где суммы исчисляются десятками и сотнями миллиардов рублей, считает он. При таком сценарии стимулировать инвесторов только через ГЧП не представляется возможным, поскольку это увеличивает прямую финансовую ответственность государства в будущем.

Концессионные соглашения подразумевают компенсацию в случае неокупаемости, привлечение же средств с помощью выпуска облигаций госкомпанией снижают эти риски. Поэтому «Автодор» в этом году получил задачу за 2 года выпустить инфраструктурных облигаций на 500 млрд руб., из этой суммы только 150 млрд привлеченных средств должно подразумеваться на строительство трассы Москва-Казань (М-12).

Говорить о перспективности такого способа можно только с осторожностью, считает Алексей Антонов. Инвесторы сейчас не заинтересованы в длительных по окупаемости проектах, концессии в данном случае более эффективны. При этом внимание инвесторов может быть рассеяно за счет того, что привлекать через такой способ помимо «Автодора», еще планируют Дом.рф, ВЭБ, «Почта России», «Газпром» и РЖД. В общей сумме только Дом.рф и ВЭБ хотят занять еще 500 млрд рублей, которые необходимы для целей комплексного развития городов, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

По общим оценкам, объем рынка для размещения облигационных займов в РФ оценивается примерно в 700 млрд руб. в год, но при указанных выше аппетитах крупных компаний его, очевидно, на всех не хватит. Поэтому для поддержания заявленной планки государству в любом случае будет необходимо продолжить распечатывание собственных резервов.