Несмотря на сложную экономическую ситуацию, власти не намерены отказываться от заявленных ранее планов развития транспортной инфраструктуры, заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме Россия зовёт!», который проходит 29–30 октября 2020 года в онлайн-формате. Основная тема форума — «Глобальные вызовы, собственные решения».
Отметив важность инфраструктуры — автомобильных дорог, коммунальных сетей, общественного транспорта, социальных объектов, президент пообещал: «Чтобы компании, регионы могли привлекать дополнительные ресурсы на эти цели, будем развивать инструменты долгосрочного долгового финансирования, устранять здесь нормативные ограничения, создавать интересные возможности для надёжного вложения свободных капиталов и накоплений».
«Мы не отменяем все наши инфраструктурные планы. Наоборот, некоторые, я надеюсь, нам удастся даже "влево" сдвинуть. То есть, осуществить эти крупные мероприятия даже раньше намеченных сроков. Я уже говорил, что мы выделили, например, в этом году дополнительно в общей сложности более 80 млрд рублей на эти цели. Мы будем и дальше реализовывать эти проекты», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос нидерландского портфельного управляющего.
Он также отметил, что речь идет о развитии восточного полигона РЖД, железнодорожной инфраструктуры юга и Центрального транспортного узла, строительстве скоростной платной автотрассы М-12 от Москвы до Казани, которая станет частью коридора из Китая в Европу. «Мы не ограничиваемся только этими проектами. Например, развитие транспортной инфраструктуры вокруг городов-миллионников — Екатеринбурга, Краснодара и других крупных городов — тоже входит в наши планы в виду необходимости "сшивать" всю территорию РФ. Это касается морских портов, аэропортов и так далее, и тому подобное. Все это не откладывается, все это будет реализовано», — добавил президент.
В целом, отметил президент, удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивость финансовой ситуации на рынке. «На этой прочной основе будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, для того чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста», — отметил он.
Очень важно, что в столь сложный в экономическом и социальном плане период наша страна не отказывается от реализации широкомасштабных инфраструктурных проектов, комментирует заявление президента преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. По его словам, это свидетельствует о дальновидности и позитивном взгляде на перспективы развития России. Это также диктуется необходимостью обеспечить бесперебойное развития связей со странами азиатского региона, особенно с Китаем, динамичное развитие взаимоотношений с которым в сферах энергетики и торговли продукцией агропромышленного комплекса требуют столь же интенсивного развития транспортных связей.
Как отмечает эксперт, обеспечение реализации внешнеэкономических проектов — важная, но не единственная составляющая инфраструктурных планов, которые предполагают охват всей территории страны. Формирование единого экономического пространства, объединение всех, даже отдаленных областей России системой передовых транспортных связей — сверхзадача, реализация которой не менее актуальна, чем решение текущих социальных и экономических проблем. Развитая инфраструктура уже в среднесрочной перспективе будет способствовать росту и удешевлению товарооборота между различными регионами страны, что, в свою очередь, поможет экономическому росту и повысит качество жизни граждан России.
Казалось бы, общеэкономическая ситуация в стране и мире не способствуют перспективным вложениям. Дефицит государственного бюджета, острые социальные проблемы, пандемия — все это не располагает к инвестициям в сферы, не дающие быстрой отдачи. Однако, считает Анатолий Гожий, дальновидный взгляд на перспективы развития приводит к пониманию того факта, что без совершенствования системы транспортных связей не будет и поступательного движения экономики.
Конечно, существует проблема финансирования, отмечает Анатолий Гожий, и в ее решении не обойтись без активного стимулирования частных инвестиций. Но привлечение средств посредством выпуска вторичных финансовых инструментов государственными корпорациями значимый, но не единственный путь, уверен аналитик. Намного важнее сместить акцент в пользу прямого участия частных инвесторов в инфраструктурных проектах, что невозможно без оздоровления общеэкономического климата в стране. Определенные успехи в этом направлении достигнуты, важно использовать и развить уже имеющийся позитивный опыт по привлечению инвесторов.
Из всей массы нацпроектов, отмечаете главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. транспорт и инфраструктура являются ключевым в позиционировании России как перспективного игрока на мировой арене с динамично-развивающейся транспортной стратегией. Реализация крупных целей необходима для ускорения экономических процессов и привлечения частных инвесторов. И без качественного выполнения этих целей, в сложившихся экономических условиях прогнозируемый правительством рост ВВП в ближайшие 10-15 лет невозможен.
Между тем, говорит аналитик, для исполнения этих целей необходимы финансовые вливания. Госрасходы на профилактические меры для борьбы с коронавирусом привели к невозможности эксплуатации старых схем по привлечению реальных средств в реализацию анонсируемых крупных проектов, где суммы исчисляются десятками и сотнями миллиардов рублей, считает он. При таком сценарии стимулировать инвесторов только через ГЧП не представляется возможным, поскольку это увеличивает прямую финансовую ответственность государства в будущем.
Концессионные соглашения подразумевают компенсацию в случае неокупаемости, привлечение же средств с помощью выпуска облигаций госкомпанией снижают эти риски. Поэтому «Автодор» в этом году получил задачу за 2 года выпустить инфраструктурных облигаций на 500 млрд руб., из этой суммы только 150 млрд привлеченных средств должно подразумеваться на строительство трассы Москва-Казань (М-12).
Говорить о перспективности такого способа можно только с осторожностью, считает Алексей Антонов. Инвесторы сейчас не заинтересованы в длительных по окупаемости проектах, концессии в данном случае более эффективны. При этом внимание инвесторов может быть рассеяно за счет того, что привлекать через такой способ помимо «Автодора», еще планируют Дом.рф, ВЭБ, «Почта России», «Газпром» и РЖД. В общей сумме только Дом.рф и ВЭБ хотят занять еще 500 млрд рублей, которые необходимы для целей комплексного развития городов, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
По общим оценкам, объем рынка для размещения облигационных займов в РФ оценивается примерно в 700 млрд руб. в год, но при указанных выше аппетитах крупных компаний его, очевидно, на всех не хватит. Поэтому для поддержания заявленной планки государству в любом случае будет необходимо продолжить распечатывание собственных резервов.