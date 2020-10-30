Из «пузыря» технологических гигантов засвистел воздух

Мировые финансовые рынки не выдержали наплыва негативных факторов и перешли в режим ускоренного снижения. Вместо ожидавшихся стимулов инвесторы получили хоть и частичные, но локдауны, а окончательно испортили настроение отчеты крупнейших технологических компаний США: Apple, Amazon, Facebook, Twitter и другие.

При этом нельзя сказать, что показатели слабые — скорее наоборот. Компания Apple, например, вроде бы показала очень хорошие цифры, но не дала прогноз по продажам на текущий квартал, что ввело инвесторов в замешательство. И на продленной сессии после публикации финансовых показателей акции рухнули почти на 5%.

«Вчера вышли отчеты крупнейших американских технологических компаний: Apple, Amazon, Google, Facebook, — комментирует Олег Богданов, ведущий аналитик QBF: — В целом отчетность говорит о дальнейшем бурном росте этого сегмента, это был рекордный по продажам квартал для этих компаний. Несколько разочаровали продажи Iphone, но в общем Apple вытянул за счет других сегментов. Тем не менее, прогнозы компании дали не очень оптимистичные. Это понятно, снова пандемические опасения сыграли свою роль».

Действительно, у Facebook внешне также очень неплохие результаты. Единственный минус — в США и Канаде снизилось количество активных пользователей, и это, судя по всему, стало поводом для падения акций в продленной сессии.

А вот Twitter действительно разочаровал. Он сообщил о гораздо более низком, чем ожидалось, приросте активных пользователей, всего на 1 миллион человек. Это минимум за три года. Как результат, падение акций сразу на 16%.

Но самое интересное заключается в том, что именно бумаги хайтек-гигантов почти весь год создавали иллюзию роста фондовых индексов. На пять крупнейших компаний приходится примерно четверть индекса широкого рынка S&P 500. И даже когда остальные компании индекса падают, эти 5-6 акций могут обеспечивать рост биржевых индексов. Чем, к слову, активно пользуется президент США Дональд Трамп, отмечая таким образом свой успех.

На деле же это не более, чем пузырь, так как существенная доля акций на американском рынке торгуется на минимумах с весны, а некоторые даже ниже мартовских минимумов.

Последний раз действительно сильный обвал произошел в сентябре, то есть всего месяц назад. «Эксперт» ранее уже писал о том, почему в последние годы количество биржевых потрясений становится все более частым явлением.

Сейчас ситуация еще более сложная, так как в мире бушует вторая волна коронавируса, и ограничительные меры постепенно становятся все более жесткими, особенно в Европе. Это начинает беспокоить участников торгов все сильнее, еще свежи в памяти события весны этого года, когда падение не могла остановить даже Федеральная резервная система.

Кроме того, неопределенность, связанная с выборами американского президента, дает о себе знать, а инвесторы, как известно, боятся неизвестности больше всего.

Главный риск заключается в том, что рынок потеряет точку опоры. Так, например, инвесторы начнут массово избавляться от упомянутых выше акций, и тогда уже ничто не сможет удержать индексы на плаву.

При этом еще один важный момент заключается в том, что весь биржевой мир ориентируется именно на индексы.

«Парадокс современного мира как раз и заключается в том, что фондовый рынок не отражает состояние экономики, как это было раньше. Глубочайший кризис — а индексы в Штатах обновляли исторические максимумы. После того, как технологический бомонд в лице всем известных компаний стал стоить триллионы долларов, искажение реальности приобрело еще более выраженный характер. Ну и ФРС сама загнала себя в угол: теперь

каждый раз, когда рынок начинает падать, ей приходится выходить на первый план и предлагать рынку какие-то новые стимулы», — поделился своим мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Впрочем, уже совсем скоро Уолл-стрит переключит свое внимание на политику. До президентских выборов в Штатах остаются буквально считанные дни. А уже после избрания нового или старого лидера, практически гарантированно будут приняты новые стимулы, да и заседание Федрезерва уже совсем скоро. И вряд ли монетарные власти будут спокойно смотреть на падение фондового рынка.