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Курс доллара: рубль ждёт ключевое событие

Москва, 30.10.2020
  • Курс доллара: рубль ждёт ключевое событие

Сергей Коньков/ТАСС

Российский рубль вечером в четверг сумел развернуться в обеих валютных парах, немного отыграв свои потери последних дней. При этом почти всю вчерашнюю сессию нацвалюта находилась в нисходящем тренде.

Уром торги на Московской бирже открылись с уровней 78,78 руб. за доллар и 92,61 руб. за евро. После чего нацвалюта пошла вниз. Так, в 17:00 мск курс доллара составлял уже 79,50 руб., а курс евро – 92,97 руб. Однако к закрытию основной торговой сессии на фоне улучшения настроений на внешних рынках рубль развернулся и начал укрепляться. В 19:00 мск доллар торговался по 79,15, что на 8 коп. ниже уровня закрытия среды. Евро и вовсе потерял 73,75 коп. – курс единой валюты ЕС составлял в это время 92,29 руб.

Таким образом, российская валюта сумела вечером укрепиться благодаря улучшению настроений на внешних торговых площадках. Это произошло на фоне публикации новых данных макроэкономической статистики США, которая оказалась лучше, чем это прогнозировалось.

Несмотря на вчерашний отскок рубля, большинство экспертов не верят, что тенденция к укреплению нацвалюты будет долгосрочной. В частности, Андрей Хохрин из ИК «Иволга Капитал» полагает, что вскоре рубль вновь вернётся к снижению.

«Можно предположить, что рубль в паре с долларом уйдёт за отметку в 80,00. То есть мы можем увидеть доллар даже по 82,00-85,00 руб., но это будет паническая реакция, которая вскоре сойдёт на нет», – считает эксперт.

В свою очередь Дмитрий Голубовский из «Калита-Финанс» напомнил, что обвал рубля начался несколько дней назад, когда в США не были согласованы пакеты помощи экономике. По мнению эксперта, разочаровавшись в этой идее, американский рынок рухнул, что очень напугало экспертов. Кроме того, панические настроения глобальных игроков связаны с тем, что на фоне второй волны коронавируса лидеры европейских стран, в частности, Германии и Франции объявили о вводе карантина.

«Эти причины завалили рынки. А так как рубль – актив рисковый, то обвалился и он, – пояснил Голубовский. – Но паника вскоре закончится, признаки этого мы уже можем наблюдать сейчас. Так что пара доллар-рубль обязательно вернётся к отметке в 76,00. Однако, что будет на более длинную перспективу сказать очень сложно. Многое, если не всё зависит от результатов американских выборов».

Как считает эксперт, если Дональд Трамп сохранит место в Белом доме, а его партия – контроль над сенатом, то наша валюта начнёт укрепляться. Причём, по мнению Голубовского, к концу года доллар может снизиться до 72,50 руб.

«Даже если выиграет Джо Байден, а Демократическая партия установит контроль над сенатом, то тоже ничего ужасного для курсовой динамики не произойдёт. А вот при установлении двоевластия, когда выиграет Байден, а в сенате большинство останется за республиканцами, Россия может пострадать, что негативным образом скажется на рубле», – подчеркнул аналитик «Калита-Финанс».

Как пояснил он, в этом случае наша страна станет разменной монетой в политическом торге, а мировые рынки просто рухнут, в том числе и российский.

«Нельзя даже исключать, что будут пробиты максимумы 2016 года, когда доллар стоил 86 руб. Здесь вся надежда на ЦБ, которому под силу погасить любую панику. Но скорее всего, наш регулятор дождётся, когда рубль обвалится до какого-нибудь пика, после чего курс вернётся в диапазон 76,00-78,00 руб.», – сказал аналитик.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также считает, что разворот рубля, который наблюдался накануне, будет недолгим, а уже в начале ноября нацвалюта вновь станет проседать к резервным мировым валютам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и ужесточения карантинных мер.

«Это в очередной раз понизит аппетит глобальных инвесторов к риску, после чего они уйдут в защитные активы, прежде всего,в доллар. А в паре с евро рубль получит дополнительный негатив из-за укрепления «европейца» при расширении ЕЦБ объёма выкупа европейских активов», – подчеркнул Кравченко.

Ситуацию, которая складывается сейчас на валютном рынке, прокомментировал вчера президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, важно не само значение курса рубля, а его предсказуемость и стабильность.

Глава государства подчеркнул, что ЦБ пусть аккуратно, но всё-таки принимает меры для сохранения устойчивости нацвалюты.

«Банку России совместно с Кабмином удается это сделать. Сейчас это очень важно. В этой связи мы надеемся, что, несмотря на возможные колебания в США, мы сможем сохранить устойчивые позиции в российской экономике», – сказал Путин.

При этом президент признал, что изменения, связанные с резким подорожанием доллара влияют на всю мировую экономику, в том числе и на российскую.

«Мы это имеем в виду и поэтому стараемся увеличить экономический суверенитет страны. И в целом благодаря здравой макроэкономической политике нам это удаётся сделать», – резюмировал глава государства.

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