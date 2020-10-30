Мосбиржа вводит опцию по торговле нефтью по отрицательным ценам

Начиная со 2 ноября, Мосбиржа вводит возможность торговать фьючерсами на нефть сорта Brent по отрицательным ценами, сообщается на официальном сайте площадки. Это стало возможным благодаря усовершенствованию IT-систем участников торгов.

«Московская биржа с 19:00 2 ноября 2020 г. расширяет список торгуемых инструментов с поддержкой отрицательных цен и включает в него фьючерсные контракты на нефть марки Brent», - говорится в сообщении.

В апреле текущего года цены на нефть показали отрицательные значения, падение было вызвано мировым локдауном из-за коронавирусной инфекции. 20 апреля контракт на американскую легкую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае завершил торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.