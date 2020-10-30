Мощное землетрясения в Турции: десятки домов разрушены, есть погибшие и раненые

В Турции произошло мощное землетрясение. По данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), его эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, а магнитуда составила 6,6.

В настоящее время известно о четырех погибших. Более 100 человек ранены. Разрушены десятки домов. Под завалами могут находиться люди.

Согласно информации турецких СМИ и очевидцев, толчки ощущались в различных провинциях на западе страны, в том числе в Стамбуле. В прибрежных районах Турции затоплены улицы. Там объявлена угроза цунами. Кроме того, известно, что разрушения зафиксированы нанесен в курортном городе Кушадасы.

Также сильное землетрясение магнитудой почти в 7 баллов произошло в Греции. По данным сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился в 24 км северо-западнее Самоса на глубине 10 км. Несколько зданий разрушены. Здесь тоже объявлена угроза цунами. Толчки были настолько мощными, что колебания ощущались даже в Афинах. Информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Турции и Греции, пока нет, передаёт РИА Новости.

Главы МИД Турции и Греции уже договорились о взаимопомощи после землетрясения. Другие подробности этого ЧС пока не сообщаются.