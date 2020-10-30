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Московские сладости становятся популярнее в Белоруссии и США

Москва, 30.10.2020

Экспорт московских кондитерских изделий за первые 8 месяцев 2020 года составил 98,36 млн долларов, что на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. В натуральном выражении экспорт увеличился на 8% и составил 41,73 тыс. тонн.

«Столичные сладости востребованы по всему миру: в общей сложности их импортируют в 59 стран. В лидерах Беларусь, которая за 8 месяцев 2020 года закупила этой продукции на 25,64 млн долларов, что на 82,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По отдельным группам товаров, например, шоколадные конфеты, Беларусь показала особенный импортный рост: этой продукции за отчетный период она закупила на 1,87 млн долларов, что в 4 раза больше, чем годом ранее», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. 

Уверенную восходящую динамику импорта столичных кондитерских изделий продемонстрировали и Соединенные Штаты Америки. Для этой страны показатель составил 4,65 млн долларов, что более чем на треть (+32,4%) выше чем год назад. Рост и в сегменте шоколадных конфет: США приобрели этой продукции на 1,52 млн долларов, а это на 27,1% больше, чем за 8 месяцев 2019 года. 

Кроме того, московские производители нарастили экспорт сладких хлебобулочных изделий – его объем достиг 15,13 млн долларов, что на 8% больше чем годом ранее. На 30% увеличился и экспорт вафель: по итогам 8 месяцев 2020 он составил 9,91 млн долларов.

Немалые темпы роста зарубежных поставок наблюдаются для мучных кондитерских изделий. Так, за отчетный период экспорт этих товаров достиг 37,70 млн долларов, что на 15% больше, чем годом ранее.

Экспорт Москвы шоколада и шоколадных изделий за первые 8 месяцев 2020 года составил 44,61 млн долларов, что на 6% выше показателя прошлого года. Основными покупателями этой продукции являются Беларусь, Казахстан, Монголия, Азербайджан, Германия и США, уточнил вице-мэр Ефимов.

По объемам экспорта шоколада, с показателем почти в 720 млн долларов США, Россия в целом занимает 11 место из 107 в мире, уступая Германии (5 175,58 млн долларов), Бельгии (3 143,20 млн долларов) и Италии (2 100,24 млн долларов).

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