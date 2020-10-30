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Муфтий Чечни угрожает французам, которые поддерживают Макрона, ответственностью

Москва, 30.10.2020

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев в интервью «Ленте.ру» заявил, что французы, находящиеся в России, должны быть наказаны за поддержку своего президента Эммануэля Макрона. «Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги! Как мы узнаем о настрое того или иного француза? Будем спрашивать. И тогда... Макрон далеко, он — близко, так что может получиться, что ему придется ответить за слова своего президента», – сказал Межиев.

Ранее Межиев уже выступал с критикой в адрес Макрона, называя его «террористом №1».

16 октября 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого в шестилетнем возрасте родители перевезли во Францию, средь бела дня на улице убил и обезглавил 47-летнего учителя Самюэля Пати. После казни учителя Абдулах Анзоров разместил в своем твиттере фото отрезанной головы Самюэля Пати и разместил текст: «От Абдуллы, Слуги Аллаха, Маркону, вождю неверных, я казнил одну из ваших адских собак, которая осмелилась оскорбить Мухаммеда». Полиция, прибывшая на место преступления, застрелила Абдуллаха Анзорова, который пытался оказать им сопротивление. Самюэль Пати был учителем истории и географии в местном колледже и преподавал ученикам уроки о свободе слова, в связи с чем обсуждались карикатуры на пророка Мухаммеда. Ученикам, чьи религиозные чувства могли бы оскорбить карикатуры, Самюэль Пати предлагал покинуть урок или не смотреть на рисунки.

После гибели Самюэля Пати президент Франции заявил, что страна не откажется от своих принципов, в том числе и свободы слова.

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