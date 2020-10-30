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Налоговая амнистия стала обсуждаться на самом высоком уровне

Москва, 30.10.2020
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести налоговую амнистию для пострадавших из-за ситуации с пандемией коронавируса субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По его мнению, для спасения сектора нужны более радикальные шаги, чем те, что предпринимаются властью сейчас.
#Налоги надо менять
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#Экономика
  • Налоговая амнистия стала обсуждаться на самом высоком уровне

Борис Титов ходатайствует о налоговой амнистии для пострадавших от коронакризиса мелких предпринимателей

Наиль Фаттахов/ТАСС

В рамках форума «Россия зовет!» Владимир Путин сообщил, что правительство намерено продлить на три месяца отсрочку по налогам для МСП ряда сфер. Среди таких компаний он назвал, в частности, сферу общественного питания. Он также напомнил, что «уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса».

В свою очередь, Борис Титов заявил, что это «отличная мера, позволит еще немного продержаться». «Однако гораздо большее спасибо бизнес сказал бы власти, если бы она решилась на более радикальный шаг — налоговую амнистию»,  заявил он.

По его словам, сообщает ТАСС, даже через квартал «может получиться так, что платить отсроченные налоги будет все равно нечем». «Прощение налоговой недоимки для МСП — вопрос не только финансово-бюджетный, он социальный. Речь идет о сотнях тысяч человек, которые в отличие от сотрудников крупных корпораций зарабатывают на жизнь в бизнесе, никогда не страдавшем от избыточных государственных вливаний. Когда для них наступил самый настоящий черный день, государство могло бы позволить себе такой жест — не столько широкий, сколько необходимый», — призвал бизнес-омбудсмен.

По разным оценкам, российская экономика потеряла от 5 до 7 трлн рублей за все время пандемии, отмечает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. С этой суммы потерь не получило свои сборы и государство. Кстати, обращает внимание она, стоит помнить, что далеко не весь бюджет наполняется за счет нефти и газа, стоимость которых также сильно упала за время пандемии. Впрочем, и МСП занимает далеко не самую большую долю в экономике. При этом, говорит эксперт, реальных банкротов на время окончания моратория будет около 10% субъектов МСП, что обусловлено мерами поддержки государства.

«Поэтому Титов, конечно, прав в своих предложениях, что после окончания льготного периода мы получим несколько иные цифры почивших предприятий. Налоговая амнистия может быть очень хорошим подспорьем для бизнеса, но что скажет на это Минфин? Где он возьмёт недополученные средства? Прежде чем вводить такие меры, необходимо провести тщательные расчеты и продумать альтернативные источники финансирования исполнения бюджета. Но в случае положительного решения по этой инициативе, бизнес, безусловно, скажет спасибо государству», — уверена Ирина Капитанова.

Малый и средний бизнес находится среди наиболее пострадавших от пандемии сфер экономики, признает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. МСП, как правило, имеют меньше резервов и возможностей выживания по сравнению с более крупными компаниями, меньший доступ к кредитам, госзаказам, сильнее подвержены административному диктату.

По оценке правительства, отмечает он, недополученная МСП выручка составит в 2020 году. около 1 трлн руб. Очень многие компании попросту не могут платить налоги, с отсрочкой и амнистией или без них. Поэтому сохранение формальных налоговых начислений мало поможет бюджету, а вот погубить предприятия может вполне. И тогда тот же бюджет лишится налоговых поступлений от них и в будущем. Кроме того, потеря рабочих мест от закрытия предприятий приводит к увеличению социальной нагрузки на расходы бюджета.

Соответственно, более рационально и дальновидно во всех отношениях по крайней мере отодвинуть сроки уплаты налогов ещё на три—шесть месяцев, ожидает аналитик. Тем более что вторая волна пандемии сильнее, чем первая. Она, хотя и не повторяет весенний локаут, серьезно ограничивает спрос и подрывает возможности восстановления. Особенно это актуально для отраслей общепита, гостиниц, бытовых и иных услуг, непродовольственной торговли  и прочих.

Вполне вероятно, считает Марк Гойхман, что и весной многие предприятия не смогут оплатить налоги. И тогда вопрос амнистии встанет острее. Альтернативой ей может выступить прямая финансовая помощь из бюджета, как это было сделано во многих странах. Потому что для МСП важно не столько уменьшить расходы, сколько компенсировать выпадающие доходы. Однако, такой вариант вряд ли будет рассматриваться.

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