Цена на нефть не удержалась на отметке выше $40

Котировки нефти утром немного отыграли потери среды, однако так и не смогли преодолеть отметку в $40, пишет «Интерфакс». Обвал 28 октября произошел на новостях о первом за три недели повышении запасов в США и продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в Европе.

К 8:20 по московскому времени фьючерсы на Brent с поставкой в декабре выросли в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,1%) до $39,16 за баррель, то есть к уровню закрытия среды, когда сорт потерял сразу $2,08 (5,1%), что является минимумом с 12 июня.

Котировки WTI с поставками в декабре подорожали к этому времени на $0,1 (0,27%), до $37,49 за баррель в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX. Накануне контракты потеряли в цене $2,18 (5,5%).

Аналитики AxiCorp при этом заявляют, что «нельзя назвать благоприятным краткосрочный прогноз для нефтяного рынка из-за новых ограничений в Европе, которые будут сдерживать спрос».

Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты.