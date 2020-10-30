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Инвестиции в «нефтянку» снижаются на фоне падения спроса на топливо

Москва, 30.10.2020
#Нефть
#Инвестиции
#Экономика
  • Инвестиции в «нефтянку» снижаются на фоне падения спроса на топливо

Zuma\TASS

Экономисты Международного энергетического агентства (IEA) подсчитали, что нефтегазовые компании в этом году сократят расходы на 35%. Кроме этого, сейчас полностью проявилась тенденция и снижения инвестиций в отрасль.

В конце весны IEA опубликовало доклад по инвестициям в «нефтянку». Тогда всем казалось, что худшее для нефтяного сектора уже позади, но это оказалось не так. 

Спрос на нефть повысился в некоторых регионах и, особенно, в Азии, страны которой добились успехов в борьбе с пандемией в отличие от европейских и американских государств. Но даже в Китае, который вновь стал драйвером повышения спроса на «черное золото» в масштабах всей планеты, восстановление экономики сейчас замедлилось. Несмотря на то, что внутренний спрос в Поднебесной растет, региональный и глобальный спрос топчется на месте. И это не может не оказывать негативного воздействия и на Китай.

В IEA уверены, что последствия коронавирусной пандемии для нефтяной отрасли в сфере инвестиций будут ощущаться еще долго. В этом нет ничего удивительного, потому что только в американском сланцевом секторе в этом году они снизились на 45%, а стоимость финансирования при этом выросла на 50%. Число буровых установок в США постепенно увеличивается, что дает основания говорить о некотором восстановлении отрасли. Однако по сравнению с концом октября прошлого года число установок сейчас все еще ниже на 564. Эти солидные цифры позволяют сделать вывод, что восстановление будет долгим.

Конечно, неопределенность сейчас царит не только в нефтяной отрасли, но в «нефтянке» она особенно сильна. Причем, настолько, что вынуждает компании менять бизнес-модели. Так, крупнейшие нефтегазовые компании Европы сейчас очень энергично меняют акценты в деятельности с ископаемых видов топлива на возобновляемые. Их коллеги в Соединенных Штатах пока держатся за нефть. Причем, не из каких-то ностальгических мыслей, а по более веским причинам.

Сейчас, конечно, много говорят, в том числе и на уровне правительств, о восстановлении «зеленой» энергетики. Однако пандемия еще не закончилась. Причем, она не только не ослабла, но стала осенью еще сильнее. Это значит, что властям опять придется поддерживать свои экономики, а для этого потребуются десятки и сотни миллиардов долларов. Это, естественно, приведет к снижению инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии. Главная беда «зеленой» энергетики состоит в том, что несмотря на очевидное снижение себестоимости солнечной и ветряной энергии, развитие этого сектора энергетики продолжает сильно зависеть от финансовой и иной поддержки властей.

Неопределенность в нефтяной отрасли распространяется и на инвестиции и на вероятность их возвращения в отрасль. Экономисты одних компаний, к примеру, ВР считают, что пик спроса на нефть уже пройден. Это означает, что инвестиции в «нефтянку» объективно должны уменьшиться. Однако в ОПЕК продолжают надеяться на то, что ситуация рано или поздно улучшится и что рост спроса на нефть в масштабах всей планеты продлится как минимум еще несколько лет, прежде чем выйдет на плато и прекратится. Но даже в нефтедобывающем картеле готовятся к худшему сценарию.

Участники соглашения ОПЕК+ сейчас склоняются к тому, что ослабление ограничений на добычу нефти придется отложить до лучших времен. Скорее всего, его перенесут с января 2021 года на апрель, а может и еще дальше. Все будет зависеть от пандемии. 

В общем практически во всем полная неопределенность. Ясно сейчас только одно – чем дольше будет длиться рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией, тем дольше будет восстанавливаться нефтяная отрасль.

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