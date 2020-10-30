Последнее в этом году затмение Луны произойдет 30 ноября, именно в этот день по заявлению специалистов Московского планетария, 85% лунного диска зайдет в полутень Земли, пишет пресс-служба организации. Первое из четырех лунных затмений 2020 года произошло 10 января, второе россияне имели возможность наблюдать 5 июня, а третье – 5 июля.

«Четвертое полутеневое затмение 2020 года произойдет 30 ноября. Почти вся Луна зайдет только в полутень Земли и поэтому не приобретет красноватый оттенок», - говорится в сообщении планетария. Уточняется, что наблюдать за этим явлением смогут только жители восточных регионов России, будут доступны максимальная и частные фазы этого затмения.

В планетарии сообщили, что лунное затмение можно наблюдать в период, когда наша планета проходит по одной линии между Солнцем и Луной. При заходе Луны в конус тени Земли, можно наблюдать полное затмение, когда лунный диск заходит в полутень Земли, то такое затмение называют полутеневым.