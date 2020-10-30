Прогноз погоды: Россию ждёт неожиданная зима

Подходит к концу золотая осень, но пока климатическая обстановка не спешит меняться. Ещё совсем недавно синоптики уверяли нас, что грядущая зима будет очень холодной, Россию заметёт снегом, покроет льдом, а вьюги и морозы с ноября будут нашими спутниками до самой весны.

Но, сейчас всё изменилось. И метеорологи уже утверждают, что Россию ждёт неожиданная зима – тёплая, а местами даже аномально тёплая. Например, на юге страны, в ЦФО, Поволжье и ещё кое-каких регионах зимних сезон пройдёт, как любят сейчас говорить в сети, «на минималках».

При этом снега будет мало, про метели и вьюги можно вообще забыть, морозы тоже как-то не зададутся. Новый год большая часть страны встретит умеренно минусовыми температурами, а вот о снежных крепостях и катании с горок возможно придётся забыть. Радоваться ли нам таким климатическим аномалиям или нет – покажет лишь время, а сейчас давайте пробежимся по регионам и посмотрим, что сезон грядущий нам готовит.

Погода зимой в Москве. Обновлённый прогноз синоптиков

Зима в Москве, согласно обновлённому прогнозу синоптиков, будет тёплой. В ноябре градусники покажут прибавку к привычной температуре на 1,5-2 градуса, но дальше больше.

Декабрь порадует москвичей и гостей столицы теплом: точную температуру воздуха по ночам и в светлое время суток метеорологи пока не озвучивают, но предполагают, что она будет выше минимум на 2-3 градуса относительно климатической нормы. Осадки ожидаются, а метеорологи робко и несмело обещают нам, что они уложатся в привычные рамки: снег всё-таки пойдёт. Ну, или дождь или снег с дождём. В общем что-то такое с неба будет падать точно.

Январь попросит забыть о таком явлении, как Крещенские морозы. Хотя, какие морозы, право слово, если климатическая норма будет превышена минимум на несколько градусов. Осадки снова будут, но опять никакие, весть месяц пройдёт под знаком постоянных оттепелей.

Дальше у нас февраль, который уже почти весна, судя по предположениям синоптиков, пообещавших неожиданную зиму. Этот месяц также будет теплее обычного. Хотя иногда возможны арктические вторжения, но в целом предстоящей зимой Москву, как и другие центральные регионы России ждёт неожиданная погода.

Прогноз погоды на зиму в Краснодарском крае и Крыму

Краснодарский край по прогнозу синоптиков, порадует жителей и гостей региона приятной и комфортной погодой весь зимний период. Если вы любитель горных лыж, то не переживайте: снег выпадет на горных курортах Кубани уже в декабре и на Новый Год можно смело заказывать путевки на отдых. Общий температурный фон и тут будет выше нормы, что неудивительно, исходя из тенденций к потеплению в последние годы.

Неожиданная зима ждёт Крым. На курортах полуострова в период с декабря по февраль ожидается много дождей, а в ночь на Новый год всё-таки возможен небольшой минус – около 2-3 градусов ниже нуля. Но вот снега будет очень мало, зато неприятный ветер и периодические ливни испортят настроение.

Январь прогнозируется анормально тёплым, а февраль принесёт в Крым уже самую настоящую весну.

Погода зимой в Сибири. Предварительный прогноз синоптиков

Сибирь тоже ждёт неожиданная зима. В среднем днём все три месяца холодного сезона градусники будут показывать минус 10-15, местами по ночам столбики термометров станут опускаться до минус 20. Но, в общем и целом, зима предстоит мягкая, без сильных осадков и теплее климатической нормы однозначно.

В январе регион не изменит температурных показателей совершенно: всё те же минус 15 или даже потеплее. Возможны оттепели и мокрый снег. Февраль, начиная с третьей декады, подует южным ветром, в воздухе запахнет приближающейся весной.

Новосибирская, Омская, Томская области будут наиболее тёплыми в зимний сезон 2020/2021. Сильных морозов и метелей синоптики не обещают, вьюги и бураны останутся в прошлом. Но, из-за оттепелей возможна гололедица на дорогах, так что стоит быть крайне осторожными и не лихачить за рулем.

В целом Сибирь этой зимой, как утверждают синоптики, потеряет славу одного из самых суровых регионов по климату, а погода покажет свой мягкий характер.

Погода зимой на Урале

На Урале также не обойдётся без неожиданностей: западная его часть практически все три месяца будет находиться под властью холодных фронтов и там возможны сильные морозы, ветер, большое количество осадков.

А вот на востоке региона синоптики прогнозирует зиму мягкую: в декабре температурный фон в среднем будет в районе минус 10-13, по ночам – около минус 15-20 или даже чуть ниже. Снега выпадет немного, но на лыжах покататься хватит, да и в снежки поиграть тоже.

Январь будет немногим прохладнее: около 15-18 мороза днём, по ночам столбики термометров опустятся до минус 20-25 в среднем. А в феврале на восток Урала уже начнёт приходить весеннее тепло: снег станет таять, но возможны «температурные» качели.

Вот такую неожиданную зиму обещают синоптики России. Нам же остаётся только ждать и надеяться, что она и правда будет мягкой, и тёплой.