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Риелторское агентство и покупка квартиры в новостройке: вопрос удобства и цены

Москва, 30.10.2020
При покупке квартиры в новостройке есть два пути: обратиться напрямую к застройщику или в агентство недвижимости
#PressRelease

При покупке квартиры в новостройке есть два пути: обратиться напрямую к застройщику или в агентство недвижимости. Потенциального клиента интересуют цена, сервис и комфорт будущего жилья. И, если застройщик, — только продавец, то риелторское агентство выполняет несколько функций. Это партнер и дипломат клиента, психолог, специалист по недвижимости и ипотечным продуктам.

Широкий охват рынка и быстрый подбор вариантов

Покупатель часто не ориентируется на конкретный жилой комплекс или девелопера. Ему важны стоимость, локация, сроки сдачи, характеристики и удобство. Каждый застройщик подбирает варианты только в своих проектах, поэтому сбор и анализ предложений потребует много времени.

Агентство недвижимости работает с большим количеством объектов и девелоперов региона. Полная информация по жилым комплексам: цены, расположение, квартирография, отделка, инженерия, паркинги и другие параметры заведена в единую базу. Портфель проектов и поиск по параметрам позволяют быстро найти варианты, отвечающие запросам клиента.

Открытые партнерские отношения

Покупатель получает исчерпывающий объем объективной информации относительно объекта и лота, которые он выбирает. С одной стороны, в отличие от застройщика риелторское агентство продает не лоты конкретного объекта, а комфорт. Его задача — подобрать лучшую квартиру из всего пула жилых комплексов, а не склонить к определенному дому.

С другой, сильные брокеры нацелены на качественную отработку запроса и профессиональный рост. Они хорошо «владеют» продуктами и честно оценивают их по многофакторной системе от близости к метро до безопасности и видов из окна. А знание всех акций и умение выступать дипломатом между клиентом и застройщиком помогает получить скидку и уложиться в бюджет.

Внимание к деталям и снижение рисков

Покупатель составляет впечатление об объекте только по красочной презентации в офисе, буклетам и рендерам застройщика. Брокер же видит полную «картину» проекта, имеет возможность и время ознакомиться со всеми документами.

Это позволяет ему сфокусировать внимание клиента на деталях, которые кажутся второстепенными или лежат вне сферы его компетенции. Например, на условиях и вопросах законодательного характера при заполнении ДДУ.

Комплексное обслуживание

Риелторская компания — это не только продажа квартир в новостройке, а целый комплекс услуг. Агентства предлагают юридическое сопровождение, подбор банковских продуктов или ипотечный брокеридж, оформление документов, оценку недвижимости.

Клиент может решить сразу несколько вопросов:

  • Реализовать имеющуюся квартиру

Брокеры работают с программой Trade In. Это удобно для покупателей, желающих улучшить жилищные условия, в том числе со сложными схемами продажи. Агентство организует эффективную рекламную компанию и реализует старую квартиру на вторичном рынке. Сделки продажи и бронирования жилья в новостройке проводятся параллельно. Деньги с продажи сразу идут в зачет стоимости новой квартиры.

  • Подобрать программу ипотечного кредитования

Брокер знает, в каких банках аккредитованы жилые комплексы, и процедуры внутреннего андеррайтинга. Он поможет правильно выбрать параметры ипотеки, чтобы обеспечить комфортный платеж, и подать заявку. Документы отправляются в несколько банков сразу. Предварительный анализ финансовой ситуации клиента при выборе программы снижает риск отказа. По статистике, одобрение получают до 90% клиентов брокера.

Сроки рассмотрения заявок от риелторских агентств короче, чем при запросах физических лиц. В зависимости от условий сотрудничества с банком может быть снижена и ставка по кредиту. Экономия покупателя может составить сотни тысяч рублей.

  • Выбрать, забронировать и купить квартиру удаленно

Покупатель может находиться в любой точке страны. У агентства недвижимости есть инструменты, чтобы подобрать объекты с возможностью 3D-тура и просмотра в режиме онлайн. Договор бронирования и ДДУ заключаются дистанционно.

Брокеры предоставляют и дополнительные услуги. Агентство недвижимости «БОН ТОН» подбирает программы рефинансирования и помогает снизить срок кредита или ежемесячный платеж. Клиенты могут и подключаться к системам лояльности, чтобы получать скидки от партнеров. Как правило, мебельных магазинов, студий дизайна, ремонтных и транспортных компаний.

Обращаясь к профессиональному риелтору, покупатель получает эксперта по недвижимости и ипотеке. Он подберет квартиру по всем параметрам и будет сопровождать на всех этапах. Взаимодействие удобно и никак не отражается на стоимости жилья. Комиссионные брокеру выплачивает застройщик, и цена лота неизменна.

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