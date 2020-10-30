Вход/Регистрация Подписка

Российский иммунолог рассказал, когда остановится пандемия COVID-19

Москва, 30.10.2020

Российский врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, когда остановится пандемия коронавируса COVID-19. По его словам, это произойдёт только тогда, когда иммунная прослойка достигнет 70-80%, передаёт РИА Новости

«Притормормозится пандемия уже при достижении иммунной прослойки 60% и выше, – убеждён специалист. – А вот остановится после 70-80%. И переболеют те, кто не контактировал за этот период».

Поэтому, как подчеркнул Жемчугов, сейчас ждать остановки роста новых заболевших не стоит.

«И принятые меры здесь не помогут. Я думаю, что можно ждать лишь притормаживания», – предположил иммунолог.

Что касается роста числа погибших от COVID-19, то здесь врач посоветовал смотреть, пропорционален ли это росту числа выявленных зараженных. Также важно учитывать количество сделанных тестов.

«Но главный критерий дееспособности системы здравоохранения – это, конечно же, количество погибших. Потому что рост числа заболевших – это накат на медицину. И если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает», – резюмировал Жемчугов.

Напомним, по информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 18 283 новых заболевших коронавирусом. Это самый большой показатель за время пандемии. 29 октября в России было зафиксировано 17 717 заболевших, что также стало суточным рекордом.

Всего к утру 30 октября общее число инфицированных COVID-19 в РФ достигло 1 599 976. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 200 550 (+14 519) россиян, активных случаев – 371 760 (+3 409). Жертвами коронавируса в стране стали 27 657 человек – 355 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 5268 инфицированных. Таким образом, второй раз за неделю в столице суточный прирост превышает отметку в 5 тыс.

Далее следуют Санкт-Петербург (+801), Подмосковье (+524), Нижегородская область (+401) и Архангельская область (+325).

Ранее сообщалось, что в Москве умерло 69 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от COVID-19 в российской столице составило 6 713 человек.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Турецкий друг: здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой
    Так друг, союзник или партнер? Чем обернутся отношения России и Турции в результате войны в Нагорном Карабахе
  2. Что будет, если победит Байден
    В фокусе возможного президентского срока Джо Байдена будет идеологическая перезагрузка евроатлантической цивилизации, мягкое давление на Китай путем создания «экономики знания» и отказ от глобализма
  3. «Северный поток»: «Академик Черский» пошел за трубами
    После ряда, на первый взгляд, непонятных передвижений, российский трубоукладчик «Северного потока—2» снова возвращается в порт Мукран
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама