Российский иммунолог рассказал, когда остановится пандемия COVID-19

Российский врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, когда остановится пандемия коронавируса COVID-19. По его словам, это произойдёт только тогда, когда иммунная прослойка достигнет 70-80%, передаёт РИА Новости

«Притормормозится пандемия уже при достижении иммунной прослойки 60% и выше, – убеждён специалист. – А вот остановится после 70-80%. И переболеют те, кто не контактировал за этот период».

Поэтому, как подчеркнул Жемчугов, сейчас ждать остановки роста новых заболевших не стоит.

«И принятые меры здесь не помогут. Я думаю, что можно ждать лишь притормаживания», – предположил иммунолог.

Что касается роста числа погибших от COVID-19, то здесь врач посоветовал смотреть, пропорционален ли это росту числа выявленных зараженных. Также важно учитывать количество сделанных тестов.

«Но главный критерий дееспособности системы здравоохранения – это, конечно же, количество погибших. Потому что рост числа заболевших – это накат на медицину. И если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает», – резюмировал Жемчугов.

Напомним, по информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 18 283 новых заболевших коронавирусом. Это самый большой показатель за время пандемии. 29 октября в России было зафиксировано 17 717 заболевших, что также стало суточным рекордом.

Всего к утру 30 октября общее число инфицированных COVID-19 в РФ достигло 1 599 976. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 200 550 (+14 519) россиян, активных случаев – 371 760 (+3 409). Жертвами коронавируса в стране стали 27 657 человек – 355 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 5268 инфицированных. Таким образом, второй раз за неделю в столице суточный прирост превышает отметку в 5 тыс.

Далее следуют Санкт-Петербург (+801), Подмосковье (+524), Нижегородская область (+401) и Архангельская область (+325).

Ранее сообщалось, что в Москве умерло 69 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от COVID-19 в российской столице составило 6 713 человек.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.