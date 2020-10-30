Россияне начали закупать продукты впрок

Примерно треть россиян заявил, что готовятся к новым ограничениям, несмотря на заявления правительства, что кардинальных мер не планируется, передает РБК, ссылаясь на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe. Большинство опрошенных заявили, что начали закупать продукты и товары впрок.

20% респондентов сообщали, что закупают только товары первой необходимости, 12% заявили, что приобретают впрок и товары из других категорий, опасаясь закрытия непродовольственных магазинов. Также 51% участников опроса заявил, что после ограничений они стали закупать товары первой необходимости в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимости. В Общей сложности в опросе приняли участие 1611 человек из различных городов РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти не планируют объявлять общенациональный локдаун.