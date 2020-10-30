Россияне закупают товары впрок из-за страха перед новым карантином

На фоне роста числа новых заболевших коронавирусом COVID-19 россияне, опасаясь введения нового жёсткого карантина в стране, начали закупать товары впрок. При этом речь идёт не только о предметах первой необходимости, но и других товарах, которые могут пригодиться на случай закрытия магазинов.

Согласно данным социологического исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, выдержки из которого публикует РБК, 20% жителей России активно покупают впрок товары первой необходимости. Ещё 12% респондентов признались, что приобретают также товары в непродовольственных магазинах. 51% участников опроса стали чаще совершать покупки в своём районе.

40% респондентов – рассказали, что вынуждены экономить, поэтому покупают самое необходимое. При этом 10% респондентов, опасаясь возможного заражения, делают покупки только через Интернет.

Социологический опрос был проведён в онлайн среди пользователей старше 18 лет российского сегмента Интернет. Его участниками стали 1 611 респондентов. Из – 18% опрошенных жители Москвы, 8% – Санкт-Петербурга, 22% - из городов миллионников и 52% – жители других регионов страны, в том числе проживающих в небольших населённых пунктах.

Напомним, за последние сутки в России выявили 18 283 новых заболевших коронавирусом, что стало самым большим суточным показателем за всю время пандемии.

Всего к утру 30 октября общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране достигло 1 599 976. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 200 550 (+14 519) россиян, активных случаев – 371 760 (+3 409). Жертвами коронавируса в России стали 27 657 человек – 355 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 5 268 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+801), Подмосковье (+524), Нижегородская область (+401) и Архангельская область (+325).