Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе

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Компания «Яндекс» подорожала на 4,09% до 4637,2 рубля за акцию на позитивных результатах третьего квартала. За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября, выручка компании достигла 146,7 млрд рублей против 123,69 млрд рублей за 9 месяцев прошлого года. Чистая прибыль составила 23,74 млрд рублей против 10,91 млрд рублей годом ранее. При этом быстро растут сервисы помимо традиционного поиска и рекламы: так, в 3 квартале выручка от экспериментальных направлений (Едадил и финтех-сервис Яндекс.Инвестиции) выросла на 50% г/г; выручка сегмента Такси подскочила на 57.5% г/г; выручка медиасервисов прибавила и вовсе +92%. Интересно, что если выручка медиасервисов обеспечена ростом подписчиков (5,6 млн против 4,5 млн во 2К20), то доходы от такси Яндекс увеличивает, похоже, за счет повышения цен или перераспределения доходов водителей в свою пользу — так как количество поездок в рамках сервиса Такси увеличилось всего на 24% г/г. Презентуя результаты, «Яндекс» подчеркнул, что нацелен на дальнейшую интеграцию Яндекс.Маркета в свою экосистему и развитие финтех-вертикали, включая платежи и цифровые услуги для частных потребителей и МСБ — теперь без помощи Тинькофф банка.

Второй участник несостоявшейся сделки тоже смог вырасти, причем даже немного больше «Яндекса». Депозитарные расписки Тинькофф-групп подорожали на 4,74% до 1 891 рубля за штуку. Катализатором роста стала возможность включения Тинькофф банка в список MSCI Russia. Аналитики «Финам» оценивают потенциальный вес бумаги в индексе в размере 0,9%, что означает потенциальный приток пассивных средств в размере 50 млн долларов.

«Фосагро» в условиях слабого рубля стал своеобразным защитным активом. Его бумаги подорожали на 1,41% до 2796 рублей за штуку. За счет заметной валютной выручки компания становится бенефициаром слабого рубля, что побуждает инвесторов в нее перекладываться на фоне рыночной неопределенности.