Учиться производственному делу настоящим образом

Двое крепких мужчин в рабочих комбинезонах хлопотали под потолком высоченного класса, забравшись на верхнюю площадку брутальной конструкции, напоминавшей многоуровневую бочку. Один из мужчин вдруг открыл пошире люк бочки и начал с видимым усилием крутить рукоятку лебедки. Цепь натянулась, раздался зловещий скрип. Из люка показалось чье-то обмякшее тело, тоже в комбинезоне.

«Манекен!, — пронеслось у меня в голове. — Но почему не лысый?»

«Вам доводилось перемещать человека, пусть вашего или даже меньшего веса, находящегося без сознания? Это неимоверно тяжело, требует специальных навыков», — словно прочитав мои мысли, проговорил Эдуард Гладков, руководитель научно-методического блока Сибуринтеха, Центра научно-технической и инженерной экспертизы, церемония открытия которого прошла в прошлую пятницу в Тобольске.

«Манекен» тем временем ожил и начал помогать своим товарищам освобождать себя от стропил лебедки. «Этот класс оборудован для отработки спасательных действий при сваливании человека в резервуар с жидкостями», — торжественно сообщил господин Гладков. — Отрабатываем все до автоматизма, ведь в реальном ЧП человека от гибели будет отделять лишь несколько минут».

«Если посмотреть на конфигурацию и оформление центра — у нас, с одной стороны, есть полигоны hard-skills: охрана труда и полигоны работ на высоте, в замкнутых пространствах газоопасных и т.д, — рассказал «Эксперту» директор СИБУРИНТЕХа Роман Селезнев. — А с другой —тренажеры виртуальной реальности, видеостудия, лаборатория аддитивных технологий, лаборатория цифровых инструментов, которые в компании работают и являются передовыми решениями в мире».

В церемонии открытия Центра приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

В 26 лабораториях центра можно будет пройти обучение по направлениям механика, метрология, энергетика, охрана труда и промышленная безопасность, химпроизводство и другим актуальным для компании профилям. Оборудование на учебных стендах и полигонах от ведущих мировых производителей «умных» технологий и решений — Festo, Siemens, Yokogawa, Schneider Electriс — полностью соответствует установленному на предприятиях СИБУР, что позволяет будущим выпускникам образовательных учреждений погрузиться в производство нефтехимической продукции еще в период обучения, а сотрудникам — расширить спектр базовых навыков и компетенций.

Впервые в этом году на базе СИБУРИНТЕХа в рамках VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдут соревнования в пяти компетенциях: «Аддитивные технологии», «Электромонтаж»», «Охрана труда», «Охрана окружающей среды» и «Лабораторный химический анализ».

В строительство и оборудование СИБУРИНТЕХа компания инвестировала порядка 1,8 млрд. рублей собственных средств, бюджетное софинансирование не предусматривалось.

«Сибур» инвестировал в строительство и оборудование Центра научно-технической и инженерной экспертизы «Сибуринтех» 1,8 млрд рублей Александр Ивантер

Выжимка лучших практик

Сегодня редко встретишь крупную производственную компанию, которая бы не занималась системно работой с человеческим капиталом. Корпоративные университеты, институты, академии активно функционируют в составе «Газпрома», «Росатома», РУСАЛа, Роскосмоса, «Норникеля», и многих других компаний. Учебные центры для повышения квалификации менеджеров и инженерно-технического состава имеют ОМК, ТМК, ЧТПЗ, «Северсталь», «Газпром нефть» и другие. При создании собственного центра «Сибур» ориентировался на лучшие практики — не только российские, но и мировые.

«Концепцию СИБУРИНТЕХа мы начали разрабатывать три года назад, — вспоминает Селезнев. — До этого в составе корпоративного университета «Сибура» действовало, и продолжает действовать сейчас, значительное количество программ повышения квалификации для менеджеров. Это leadership, это soft, это MBA различных уровней. Но новые вызовы, вставшие перед «Сибуром», в частности, кардинальное расширение тобольской промышленной площадки, строительство «Запсибнефтехима», стартовавшее в 2015 году, проект Амурского газохимического комбината и в целом широкий инвестиционный портфель «Сибура» более выпукло продемонстрировало нам, что мы прежде всего производственная компания и инженерный костяк — наше все. Мы увидели, что рынок государственного технического образования продает универсальный продукт, который подходит и НОВАТЭКу, и «Газпромнефти», и нам, а по большому счету не подходит никому, если мы всерьез говорим об эффективности персонала. Требуется серьезное тюнингование навыков и компетенций сотрудников для нужд нашей компании. Этим и занимается СИБУРИНТЕХ».

Технологическое ядро «Запсибнефтехима» - установка пиролиза Александр Ивантер

В Тобольске расположен самый крупный производственный кластер СИБУРа. В общей сложности на тобольской промышленной площадке трудятся более 4 000 человек, это почти 20% от общей численности компании. Это было одним из решающих факторов при определении географии проекта.

В настоящее время здесь завершается вывод на проектную мощность «Запсибнефтехима», крупнейшего в истории постсоветской нефтегазохимии гринфилда. Комбинат обошелся «Сибуру» в 9,5 млрд долларов (с учетом привлеченных средств) и потребовал пяти лет напряженной работы. Но что такое даже самый современный химический комбинат без квалифицированных и мотивированных сотрудников? Просто груда железок, к тому же опасных в неумелых руках.

«Для того, чтобы оставаться эффективными и конкурентоспособными, сегодня мало просто сосредоточиться на строительстве ультрасовременных, высокотехнологичных заводов. Заводами будущего должны управлять рабочие и инженеры будущего. СИБУРИНТЕХ — наш ответ на этот вызов, новый подход к техническому образованию. На базе этого современного учебного центра будут готовиться специалисты, способные усилить команду любого предприятия отрасли глубокой переработки углеводородов», — заявил на церемонии открытия Центра председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

«Создавая концепцию СИБУРИНТЕХа, мы не стали изобретать велосипед, — рассказывает Роман Селезнев. — поехали в учебные центры мировых лидеров. Посетили, в частности, учебные центры глобальной инжиниринговой компании Petrofac в Куала-Лумпуре, а также известный Центр лидерства Джека Уэлча General Electric в Кротонвиле под Нью-Йорком. Изучали опыт российских компаний, в том числе знакомились с работой учебного центра «Северстали» в Череповце и «Газпром нефти» в Тюмени. Мы постарались собрать в СИБУРИНТЕХе концентрат лучших мировых решений. Мы не ограничились только leadership. Мы не ограничились только hard-skills для рабочих. Мы не ограничились только soft-skills для управляющего персонала. У нас получился многофункциональный учебный центр, который в своей повестке смотрит очень широко. Мы понимаем, что технический рабочий сегодня — это не просто человек, разбирающийся в железе. Это человек-коммуникатор, понимающий свое место в экосистеме компании, думающий метриками бизнеса - что он вкладывает, зачем он это делает, с кем и как он эффективно может это сделать».

В условиях, приближенных к боевым

Сегодня СИБУРИНТЕХ — это структурное подразделение корпоративного университета «Сибура», с численностью занятых порядка 30 человек. В портфель Центра входит более 100 программ, к сожалению, из-за пандемии все они пока работают исключительно в удаленном онлайн-режиме. Каждая программа длится 3-5 рабочих дней. Для компании это дает возможность встраивать и другие компетенции в программу СИБУРИНТЕХа - и экономические, и IT-компетенции.

Демонстрация цифровых продуктов «Сибура» Александр Ивантер

Группы очного обучения небольшие - в среднем 15 человек, онлайн формат позволяет повысить охват, и группа может доходить до 200 человек (сейчас в среднем 30). Каждый участник программы очно проходит обучение и на тактильном уровне, и на визуальном, и на коммуникационном - формирует в памяти правильные последовательности действий и решений. В одной группе могут проходить обучение машинист и главный механик завода. Именно через это вовлекающее коммуникационное пространство происходит профессиональный рост машиниста: он смотрит на главного механика, понимает, как тот мыслит и действует, какие вопросы задает.

В классическом профессиональном техникуме или техническом ВУЗе теоретическая подготовка занимает 60-70% учебного времени, прикладная составляющая занимает подчиненное место. В СИБУРИНТЕХе — обратная пропорция. Теории здесь отводится не более 20% времени обучения.

В учебных классах стоят тренажеры с насосами, точно такими же, какие работают на большинстве предприятий компании, для учащихся моделируются реальные ситуации, в том числе нештатные, на производстве и они под руководством опытных сотрудников приобретают конкретные компетенции работы на конкретном оборудовании. «Дальше мы отправляем человека на завод, чтобы он применил свои новые навыки. Таким образом, действует принцип трех «П» — посетил, понял, применил», — пояснил Роман Селезнев.

Стенд с насосным оборудованием в одном из классов «Сибуринтеха» Александр Ивантер

Сварщик будущего

В составе СИБУРИНТЕХа есть подразделение, именуемое «Мастерские Сибура», работающее на профориентацию школьников и студентов по пяти перспективным профессиям — сварщик, оператор беспилотного летательного аппарата, оператор 3D-печати, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборант-аналитик.

«Сейчас мы начинаем даже не с ВУЗов, а со школ, в Тобольске, например, с тремя школами работаем, — говорит Роман Селезнев. — Потом идём в ВУЗы и готовим целевых студентов, встраиваем в их обучение компоненты программы и СИБУРИНТЕХа, и корпоративного университета. Все для того, чтобы ребята приходили к нам уже готовые и заинтересованные работать именно у нас. Мы рассказываем ребятам о перспективных профессиях будущего. Есть там, например, крутейший тренажёр сварщика. Дети знакомятся с его работой и понимают, что сварщик — это уже не грязнуля, вечно с похмелья, а высокоинтеллектуальный, образованный, высокооплачиваемый специалист».

Обучение в СИБУРИНТЕХе, равно как и прохождение студентами вузов, техникумов, колледжей практики и стажировки в СИБУР, не гарантирует 100% трудоустройство в компанию. Но у тех, кто знаком с производством СИБУР, шансы стать сотрудником компании после окончания учебного заведения значительно выше. Именно таким кандидатам при наличии соответствующих вакансий отдается приоритет в трудоустройстве.

Ректификационная колонна «Запсибнефтехима» имеет высоту 106 метров и весит 1385 тонн Александр Ивантер

Открытая модель

СИБУРИНТЕХ станет ключевой образовательной площадкой для развития профессиональных навыков и компетенций инженерного и рабочего состава предприятий СИБУРА. Однако двери центра открыты и для предприятий-партнеров, в том числе из нефтегазовой и химической отрасли.

«Нет ли вероятности того, что СИБУР на базе Центра вырастит не только высококвалифицированных специалистов для своих заводов, но и для конкурентов?», — поинтересовались журналисты в Тобольске.

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

«Человеческий капитал — один из самых мобильных, и независимо от того, где мы его выращиваем, он все равно движется, - заявил в ответ председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов. — Если мы даем людям работу и мотивацию, причем, мотивацию не только материальную, но и интеллектуальную, эмоциональную, лучшие специалисты будут работать именно у нас и помогать развивать и двигать компанию вперед. Что касается обучения на базе СИБУРИНТЕХ сотрудников как СИБУРа, так и — в перспективе — других компаний — нам бы хотелось привнести некий рыночный элемент в образовательный процесс, чтобы иметь возможность сравнить себя с другими. Если мы приглашаем специалистов других компаний на обучение в наш центр, и они приходят и обучаются — это одна ситуация, а если приглашаем, но они не приезжают — значит, мы делаем что-то не так, и важно понять, что именно. Нам хотелось бы апробировать наши образовательные программы не только на сотрудниках СИБУРа и студентах вузов — партнеров, но и специалистах других компаний, что реально оценивать их эффективность и актуальность».