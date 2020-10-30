Умер академик РАН Валентин Покровский

На 92 году жизни скончался академик РАН, автор многочисленных научных трудов, основатель школы инфекционистов и эпидемиологов Валентин Покровский, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«С прискорбием сообщаем, что 29 октября 2020 года, на 92-м году жизни скончался академик РАН Валентин Иванович Покровский», - говорится в сообщении.

В ведомстве выражают соболезнования семье и близким ученого, друзьям и коллегам.

Валентин Покровский – ученый с мировым именем, педагог и крупнейший клиницист-инфекционист и эпидемиолог, который все свою жизнь посвятил «борьбе с инфекциями для сохранения жизни людей».

В течение 47 лет Покровский руководил Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, за свою долгую научную жизнь он создал множество трудов в области эпидемиологии и инфекционной патологии, он является автором научных методик лечения инфекционных болезней, создателем классификации таких инфекционных болезней, как холера и менингококковая инфекция.