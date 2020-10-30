В Белоруссии рассказали о самочувствии участников испытания вакцины «Спутник V»

По сообщению министерства здравоохранения Белоруссии, все участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в республики чувствуют себя удовлетворительно.

«Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно», - говорится в сообщении, которое публикует телеграм-канал ведомства

Из 109 претендентов на вакцинацию, прививку получили 100 человек. 9 добровольцев не прошли скрининг по разным причинам, а именно положительные анализы на COVID-19, в том числе наличие антител.

Минздрав сообщает, что повторное вакцинирование испытуемых будет проводится через 21 день после первого введения препарата.