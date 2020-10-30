В Италии очередной рекорд по числу заражений коронавирусом

В Италии за последние сутки зафиксировано рекордное количество случаев новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 – 31 084, а 199 человек умерло. Днем ранее в Италии коронавирус был обнаружен у 26 831 (24 991 позавчера) человека, а умерло 217 пациентов. Рост случаев заражения наблюдается на севере Италии – в Ломбардии и Пьемонте, которые сильнее всего пострадали от коронавируса весной этого года.

Ранее правительство Италии ввело новые карантинные меры – в стране закрываются кинотеатры, театры и спортивные клубы. Рестораны и бары продолжают работать, но обязаны закрываться не позднее шести вечера. Из-за введенных ограничений в Италии проходят акции протеста работников сферы обслуживания, которые опасаются гибели своего бизнеса.

В Италии с начала пандемии зафиксировали около 647,6 тыс случаев заражения коронавирусом, а 38,3 тыс человек скончалось.