В Карабахе заявили о взятии в плен воевавшего на стороне Азербайджана сирийца

В Армии обороны Нагорно-Карабахской республики утверждают, что взяли в плен сирийца, который якобы участвовал в боевых действиях на стороне ВС Азербайджана.

Согласно информации, размещённой на Telegram-канале официального информационного центра Карабаха, подразделения Армии обороны «пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта». Также называется имя плененного – Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии.

В свою очередь Sputnik Армения утверждает, что задержанный уже признался, что прошел обучение под руководством турецких инструкторов, после чего его забросили на передовую в составе отряда из 250 человек. По его словам, всем обещали наёмникам обещали заплатить по 2000 долларов США, но обманули и денег не дали.

В Азербайджане пока эту информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли из РСЗО «Смерч» город Шуши и Степанакерт в Нагорном Карабахе. Госкомитет по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабах заявил, что один мирный житель погиб, а двое ранены.

Позже Азербайджан заявил об обстреле реактивными кассетными снарядами своего города Барда, в результате чего погиб 21 человек, а десятки получили ранения.

Напомним, война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия. Армения заявляет об участии в войне Турции и боевиков с Сирии на стороне Азербайджана.