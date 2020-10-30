В Кремле заявили о нехватке врачей по всей стране

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о повсеместной нехватке врачей, которые сегодня работают в экстремальных условиях и проявляют абсолютный героизм, передает «РИА Новости».

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей», - заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что «зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе».

«Каждый регион должен регулировать это в отдельности в зависимости от возможностей», - сообщил чиновник.

Комментируя информацию о том, что более богатые субъекты переманивают врачей за счет более высоких зарплат, ставя более бедные регионы в незавидное положение, Песков напомнил, что в регионы идут средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые они имеют право использовать.

При этом представитель Кремля заверил, что сегодня во всех регионах ощутима нехватка медиков, которым сегодня есть, за что всем сказать спасибо.

Ранее СМИ сообщили о выделении почти 25 млрд руб. на выплаты медикам.