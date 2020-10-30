В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 55 человек

За минувшие сутки в Москве умерло 55 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 6768 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 69 пациентов.

С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, в ведомстве рекомендовали приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00.

Глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова заявила, что власти Москвы не планирует закрывать ночные клубы. Она сказала, что мер по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов достаточно для обеспечения оперативного контроля. Кроме того, по словам Пеньковой, в Москве наблюдается значительное снижение темпов прироста новых случаев заболевания.