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В России выявили более 18 тыс. новых случаев COVID за сутки

Москва, 30.10.2020

В России за сутки выявлено более 18 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, передает оперштаб. В общей сложности зарегистрировано 18 283 диагнозов за сутки, нарастающим итогов в стране выявлено  1 млн 599 976 случаев инфицирования COVID-19. Число летальных исходов за сутки составляет 355 человек, общее число жертв коронавируса в стране выросло до 27 656. Выписаны из российских больниц 1 млн 200 560 пациентов, в том числе 14 519 за последние сутки.

Москва по-прежнему на первом месте среди регионов с наибольшим числом выявляемых за сутки больных. В столице  -  5268 новых заболевших. Второй раз за неделю в Москве суточный прирост превышает отметку в пять тысяч.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявлен 801 новый носитель, на третьем месте Московская область с показателем 524 инфицированных. В пятерке Нижегородская область (+401) и Архангельская область (+325). В десятку вошли Ростовская область (+310), Воронежская область (+296), Красноярский край (+292), Иркутская область (+232) и Забайкальский край (+232).

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